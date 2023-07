LLUITA INSTITUCIONAL

La CUP NordOriental a la Diputació de Girona

Jordi Casas (regidor a Llagostera) prenent possessió com a diputat a la Diputació de Girona.

Guillem Surroca (alcalde de Cervià de Ter) i Jordi Casas (regidor a Llagostera) van prendre possessió com a diputats a la Diputació de Girona. Continuaran la tasca de la Marta Guillaumes i la Laia Pèlach (diputades l’últim mandat) i en Lluc Salellas (1r representant el 2015).

Van prometre el càrrec per imperatiu legal i amb el compromís de treballar per l’alliberament nacional i social dels Països Catalans. I davant la reedició del pacte Junts-ERC, van presentar candidatura pròpia i comprometre’s a una oposició tan contundent com propositiva.

La CUP NordOriental afirma que continuarà batallant per posar llums i taquígrafs a aquesta institució opaca i allunyada de la ciutadania i que en l’actual context, és més important que mai que l’Unitat Popular sigui a totes les institucions, també les que volen dissoltes.