Eleccions 2023

La CUP fa una crida per plantar cara a la repressió

Aquest divendres la candidatura de la CUP per les comarques de Ponent, Pirineus i Aran ha denunciat, davant la caserna de la Guàrdia Civil de Tàrrega, la ràtzia repressiva de l’Estat espanyol contra el moviment independentista, assenyalant a les persones més compromeses en la lluita, inhabilitant-les, espiant i infiltrant policies espanyols en les seves vides íntimes.

Els cupaires han assenyalat que tant els cossos policials, massa sovint amb vincles a l'extrema dreta, com la judicatura, com el govern de qualició, certs mitjans espanyols i grups ultres són tot un quan es tracta de combatre per la força el que no saben doblegar a les urnes ni al carrer.

Adverteixen que malgrat els atacs rebuts en forma de presó, exili, detencions, inhabilitacions d'electes, espionatge, infiltrats i sancions de la llei mordassa hi ha una societat civil organitzada i un jovent combatiu als qui tenen por i per això se salten totes les línies vermelles com amb el company Òscar de Girona.

Denuncien també l'aplicació de la política de fronteres que durant tot l'any criminalitza i expulsa vides i que, també s'ha emprat en casos de detinguts del procés d'altres nacionalitats.

Assenyalen que en el conjunt del país, i les comarques lleidatanes no són una excepció, segueixen havent milers de persones encausades en relació al procés, càrrecs inhabilitats com és el cas del Diputat Pau Juvillà, persones que van omplir els carrers durant el procés, o l'exemple de persecució a la llibertat d’expressió que encarna Pablo Hassel.

I molt especialment ressalten, en paraules de la cap de llista, Esther Sancho, que "aquí a l'Urgell i al Pla d'Urgell hem viscut amb indignació les detencions indiscriminades dels nostres companys i companyes d'Arran, que segueixen a l'espera de judici amb què es busca generar por entre el jovent organitzat. Però que ningú tingui cap dubte: aquí ningú se'n va a casa! Que se'n vagin ells, volem fora totes les forces d'ocupació del nostre país."

Al seu torn, l'urgellenc Sebastià Molinero, num. 2 de la llista ha manifestat que 'diumenge davant de les urnes és un bon moment per recordar que tant el bloc de la dreta com el de l'esquerra espanyola utilitzen totes les eines, legals i il.legals, al seu abast per intentar silenciar la veu de l'independentisme, per això més que mai cridem a agafar la papereta de la CUP per plantar-hi cara."