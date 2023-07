Eleccions 2023

La CUP fa una crida a plantar cara el 23J contra els atacs a l’escola catalana

Aquest dimarts, Avui la candidatura de la CUP al Congrés per la demarcació de Lleida, des de l'escola Camps Elisis de la capital del Segrià, ha denunciat manca de fermesa de les institucions catalanes front l’ofensiva judicial contra el català a les aules.

Segons els anticapitalistes, el Decret que està impulsant el govern afegeix més pressió als centres ja que aquests són, en darrera instància, els que hauran de decidir en els seus Consells Escolars com aplicar una llei (aprovada per ERC-JUNTS-PSC-ECP) que és l’adequació del marc legal a la sentència del 25%. A més, ha transcendit que el TSJC advoca per la doble línia per poder aplicar la immersió lingüística tant en català com en castellà.

Les propostes de la CUP en aquest sentit passen per posar fi a aquesta estratègia d’adaptació a les imposicions de la judicatura i que, en el seu lloc, el govern defensi el consens de país que suposa la immersió, amb garanties per al dret d’accés al català per a tot l’alumnat que en surt perjudicat. Concretament, la CUP proposa l’elaboració d’un sol projecte lingüístic per a totes les escoles, on el català sigui la única llengua vehicular que eviti la segregació dels alumnes i protegeixi els centres.

Esther Sancho, la cap de llista per Lleida, ha advertit que “si ara la immersió ja anava coixa per manca de recursos i per la deixadesa del Departament, amb aquest decret s’obre la porta a que cada centre faci el projecte lingüístic que consideri adient, és exactament el contrari a anar tots a la una i a fixar una posició clara des del govern que faci de paraigua als centres, que és el que la CUP proposem: un decret amb un sol projecte lingüístic i a tirar-lo endavant assumint totes les conseqüències inclosa la desobediència institucional, especialment davant el plantejament de la doble línia educativa com a única possibilitat d'aplicar la immersió lingüística en unes escoles en català i en unes altres en castellà. Això fa saltar pels aires el consens social, la cohesió i la igualtat d'oportunitats, tornem a veure com la judicatura espanyola substitueix la sobirania popular, és un cop d'estat judicial"

Al seu torn, l’urgellenc Sebastià Mata, número 2 de la formació ha afegit que “la situació del català a l’escola és una bona mostra que els atacs a la nostra cultura (en aquest i en molts d’altres àmbits) provenen tant de l’Estat que l’hauria de protegir, ja sigui el govern ja sigui la judicatura o qualsevol altre aparell de l’estat, com de la tebiesa amb què es respon des de Catalunya. És hora de plantar cara i plantejar la independència com a única garantia de la supervivència del català i de protecció a la sobirania del Parlament de Catalunya que cada cop perd més competències.”