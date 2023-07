Eleccions 2023

La CUP exigeix el tancament de l’Acadèmia militar de Talarn i en reclama que les instal·lacions es destinin a nous usos

La CUP ha exigit, en roda de premsa des de les portes de l’AGBS a Talarn, el tancament urgent de les instal·lacions que l’exèrcit de terra té al Pallars Jussà i la retirada de les forces d’ocupació del territori. Des d’aquí, Núria Sauquillo, primera candidata de la CUP-PR del Pirineu al Congrés, ha reclamat “la necessitat de desmilitaritzar la societat, passant per l’expropiació d’aquestes infraestructures per remodelar-les i dotar-les d’un ús social, educatiu i esportiu”. La CUP reclamen nous usos com una Universitat del Pirineu on ofertar graus de caire científic i recuperar les instal·lacions esportives per tenir equipaments perquè els puguin utilitzar els veïns i veïnes del Pallars.

Sauquillo també ha denunciat que “el govern més progressista de la història segueixi destinant milions d’euros del pressupost estatal a despesa militar, una xifra que ascendeix a més de 27,5 M d’€ i que representa fins un 30% de les inversions de l’Estat. Unes inversions públiques destinades a promoure la cultura de la guerra i la investigació en armament, en comptes de destinar-les a enfortir els serveis públics”. I ha posat d’exemple, que hi ha un temps d’espera de 3 anys per poder entrar als centres de dia de la comarca”.

Els anticapitalistes han denunciat que la població estem mantenint un exèrcit que porta implícit una espanyolització de la societat amb una extrema dreta que està entrant a les institucions, posant en risc els drets aconseguits i assumint el perill de retornar als dies grisos i foscos del franquisme.