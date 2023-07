La CUP es reuneix amb representants de les treballadores del sector sanitari

Robert Sabater, Montserrat Vinyets i Non Casadevall, que formen part de la llista de la CUP per les eleccions al Congrés dels Diputats s'han reunit amb representants sindicals de CATAC-CTS/IAC, CCOO, Sindicat de Metges de Catalunya de l'Hospital de Santa Caterina.



En la trobada s'ha constatat la creixent degradació que està patint el sistema públic de sanitat en forma de retallades de sous, de sobrecàrrega de feina en els professionals i de constant fugida a l'externalització de determinades prestacions al servei privat de salut, tot això facilitat pel fet que avui el sistema català de salut està organitzat com un autèntic puzle a través d'organismes de diferents tipus, públics, mixtes, o bé a través de Convenis amb mútues que impossibilita tenir una radiografia clara inclús pel mateix Departament de Salut de, per exemple, quants sanitaris estan avui treballant a Catalunya.

Per part de les representants sindicals s'ha demanat als candidats que prioritzin les polítiques encaminades a un sistema sanitari de qualitat i a frenar el constant deteriorament de les condicions laborals del personal. "Treballadors que acaben la carrera venen al centre, es formen, i després marxen perquè troben condicions laborals estables i dignes a altres països. No ens ho podem permetre. Hem de fer que aquests professionals no marxin".