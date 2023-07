Eleccions 2023

La CUP es posiciona com el vot per defensar la trinxera dels drets, la cultura i la lluita antirepressiva

Els independentistes consideren clau tenir un altaveu anticapitalista i d'esquerres al Congrés davant l'ofensiva d'extrema dreta i seguir lluitant i organitzar-se diàriament als carrers.

"El 23-J la cosa anirà de drets i ens cal trinxera perquè no hi hagi retallades en cap lluita: ni la feminista, ni l'ecologista. Per aturar l'extrema dreta i aturar el blanqueig del PSOE que ha seguit amb la repressió". Així ha defensat el número 3 a la llista per la CUP al Congrés, Carles Herèdia, la necessitat d'omplir les urnes de vots de la CUP als pròxims comicis.

La CUP ha fet un acte a Reus on ha volgut destacar la repressió que han patit diverses persones organitzades en aquests anys del govern del PSOE i Unides Podem. De fet, tant el mateix Carles Herèdia, com el cap de la llista per Tarragona, Edgar Fernàndez, com la segona a la llista, Pepa Plana, tenen causes antirepressives obertes actualment per diverses lluites relacionades amb el moviment independentista, ecologista o cultural. "Per tots aquells que pateixen repressió, que no surten a les notícies, amb causes antirepressives hem de sortir als carrers i votar la CUP. És importat utilitzar qualsevol escletxa per visibilitzar la repressió".

Fernàndez també ha denunciat la normalització de la repressió i ha alertat que el vot útil que ven el PSOE no és la resposta a l'auge de l'extrema dreta. "Si no dones condicions dignes, si l'esquerra no fa d'esquerres, la ultradreta puja", ha etzibat al PSOE.

Per la seva banda, la diputada al Parlament, Laia Estrada, ha llençat un missatge a l'estratègia que ha dut ERC aquests darrers 4 anys: L'estat espanyol és irreformable per la via del pacte. La taula de diàleg no ha servit per res". I en aquest context ha assenyalat que el PSOE "és l'herència del franquisme. El govern espanyol ha augmentat els pressupostos en defensa, ha aplicat lleis recentralitzadores, ha permès els atacs a la nostra llengua i ha atacat els serveis públics i també ha negat el dret a l'autodeterminació". Segons Estrada, el 23J és un bon moment per reivindicar la independència per canviar-ho absolutament tot, com a eina de revolució social. Una feina que es fa al conjunt dels Països Catalans.

La cultura no es toca

Pepa Plana, actriu i pallassa, s'ha centrat en la importància de tenir una cultura forta davant la censura que pateix el sector i les diferents cancel·lacions que ha impulsat VOX en el món cultural: "El sector cultural s'està posicionant davant la suspensió d'espectacles, i es posa en peu de guerra, ara es mostra la cara ferotge, però ve de lluny. Tot i això, la censura està i ha estat en molts governs i als ajuntaments suposadament més democràtics. Ningú recorda Pablo Hasél o Valtònyc?"-

Per això ha defensat que "l'art és crític amb el poder i ho ha de ser. Hem de ser oberts i posicionar-nos i al poder això li fa molta por, té por de les persones artistes."