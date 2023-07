Eleccions 2023

La CUP enceta la primera setmana de campanya a Celrà amb un projecte de sobirania energètica

La Cup enceta la primera setmana de campanya assenyalant una de les problemàtiques principals del moment que vivim: el canvi climàtic. Les Nacions Unides ja han avisat que el canvi climàtic està fora de control, i que la temperatura no havia registrat mai encara. Per aquest motiu la CUP vol visualitzar alternatives energètiques desplegades pels governs de l'esquerra independentista, i la candidata Mireia Vehí ha anat a Celrà a visitar el projecte de sobirania energètica que ha construït el govern del municipi, juntament amb l’alcalde David Planas i el diputat Dani Cornellà.

La CUP es reuneix a Celrà, poble referent en polítiques de mitigació i adaptació al canvi climàtic. En la darrera dècada s’han realitzat multitud d’accions per millorar l’eficiència energètica dels edificis i equipaments públics, a més s’han instal·lat del 2018 fins a l’actualitat 5 instal·lacions fotovoltaiques i dues calderes de biomassa, el 2013 es va optar pel sistema de recollida porta a porta per reduir dràsticament les emissions, el 2017 es va incentivar la 1a compra col·lectiva (ciutadania, empreses i administracions públiques) d’instal·lacions fotovoltaiques a Catalunya. Alhora el consistori garanteix a la ciutadania refugis climàtics durant les onades de calor.

La candidata ha recordat la importància de la Llei catalana del canvi climàtic aprovada al Parlament de Catalunya l’any 2017, una iniciativa pionera i valenta que va ser portada pel govern espanyol davant el Tribunal Constitucional, el que finalment va tombar 15 articles de la llei. Mireia Vehí “l’Estat espanyol sistemàticament ataca les lleis que s’aproven a Catalunya, alhora que redacta i aprova les seves pensant a limitar encara més la poca autonomia que disposem i fent lleis pensades per afavorir les empreses de sempre i no pas el benestar de la ciutadania”, la diputada recorda “ o plantem cara i continuem construint sobiranies o governi qui governi continuaran recentralitzant i anul·lant-nos com a poble".