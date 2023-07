Eleccions 2023

La CUP denuncia que el model de pais imposat per ERC i PSOE destrueix el clima i el territori

Aquest matí en una roda de premsa al Vendrell, la CUP s'ha posicionat com l'única veu al Congrés que ha fet d'oposició a projectes que pretenen "trinxar el territori" com el Quart Cinturó o el Hard Rock, projectes que segons els anticapitalistes "són autèntics atemptats climàtics."

Edgar Fernàndez, cap de llista per la demarcació de Tarragona, ha assenyalat que els pactes als quals arriben ERC i el PSOE "van en direcció contrària a fer front al canvi climàtic i acaben sent una piconadora del territori". I ha remarcat que "tan perillós és que partits com Vox practiquin el negacionisme climàtic, com que ERC i el PSC mirin cap a una altra banda i continuïn desplegant polítiques que són autèntics atemptats climàtics”.

Fernàndez també ha fet esment a les causes repressives que pateix el moviment ecologista, un moviment que segons el cupaire "fa anys i anys que denuncia les limitacions i conseqüències d'un model de país que ens condueix a l'autodestrucció."

A la roda de premsa també ha participat Judit Cañis, número sis de la candidatura i membre de la plataforma No a la MAT. Cañis ha denunciat les agressions al territori que pateix la comarca del Baix Penedès, una comarca "farcida de turisme massiu i buida d'agricultura". Un model que segons la cupaire no ha generat beneficis a la comarca.

Finalment, Cañis ha assegurat que la CUP pretén "plantar cara a les polítiques ambientals negacionistes, als projectes privats que volen imposar la seva energia centralitzada i el seu model turístic i de creixement massiu" i ha insistit en la necessitat de "recuperar el poder i la capacitat de decisió sobre l'alimentació, el territori i l'energia".