Eleccions 2023

La CUP defensa el dret a l’habitatge des de Llagostera

La formació ha visitat Llagostera (Gironès), població en què durant els últims quatre anys els cupaires han ostentat la regidoria d’habitatge. L’han posat com a exemple de lluita pel dret a l’habitatge en l’àmbit municipal: al llarg del mandat, Llagostera va dotar-se d’una oficina local específica, va crear un parc públic de fins a una trentena d’habitatges socials gestionats per l’Ajuntament i va intervenir en el mercat declarant-se àrea de mercat tens, facilitant el lloguer mediat de petits propietaris i pressionant els grans tenidors. Tot i això, el municipi continua comptant amb nombrosos habitatges buits propietat de bancs i fons voltor, com un bloc d’onze habitatges per estrenar des de fa 18 anys, en mans de SAREB i que els candidats han visitat.

Montserrat Vinyets (que ocupa el tercer lloc de la candidatura gironina pel 23J) ha destacat la feina feta per la formació al Parlament de Catalunya, i ha posat en valor avenços històrics com la Llei 11/2020 de regulació de preus del lloguer. «Aquesta llei va ser anul·lada pel TC a partir d’un recurs del PP, però el govern de PSOE i UP també l’havia recorregut. La falta de sobirania de Catalunya la paguem, també, amb vulneració de drets bàsics i grans dificultats per fer-hi front com a país», ha declarat Vinyets. Per la seva banda, Sabater (segon de la llista), ha afegit que la nova llei estatal d’habitatge i la falta d’habitatge públic en són altres exemples: «Es tracta d’una llei electoralista i insuficient, que arriba tard i empitjora clarament una llei catalana que era de consens, tal com apunta el moviment social pel dret a l’habitatge. Això, com el fet que SAREB continuï acumulant habitatges buits, són proves que cap govern espanyol està disposat a desmercantilitzar l’habitatge i garantir-ne el dret».

La formació de l’Esquerra Independentista s’ha reivindicat, un cop més, com a garantia de la defensa de la sobirania catalana i de la lluita pel dret a l’habitatge també a Madrid, davant un «Estat espanyol irreformable i les renúncies d’altres formacions independentistes.»