Eleccions 2023

La CUP crida a plantar cara a la monarquia i a la desmemòria històrica

Avui la candidatura de la CUP per la demarcació de Lleida ha reivindicat, davant de l'edifici històric del Roser a Lleida, el republicanisme i la memòria històrica que, afirmen, a Catalunya estan íntimament lligats.

Els anticapitalistes assenyalen que el Roser és una perfecta mostra del que passa quan una nació perd l'autogovern: un indret de memòria menystinguda com pocs a l’haver reconvertit en Parador Nacional de Turismo de España el que fou lloc de martiri dels lleidatans en mans de la invasió borbònica i posterior edifici educatiu seu de la 1a Universitat dels Països Catalans.

Recorden que una Paeria tripartita de PSC-ERC-ICV va permetre que l'edifici municipal passés a mans de l'estat per fer-hi un negoci hoteler. Mentre la CUP es va quedar sola plantant batalla legal i al carrer junt a una àmplia plataforma ciutadana. No obstant, consideren que mai es podrà esborrar la memòria de la resistència catalana front Felip V de Borbó, com tampoc que, avui en dia, encara regni la mateixa nissaga sense haver demanat perdó ni pels fets històrics dels seus predecessors ni per haver sortit a amenaçar la població catalana per haver gosat votar l'1 d'octubre.

Denuncien el manteniment de la memòria viva de la pèrdua de llibertats dels catalans en diferents períodes històrics que és el rei i el manteniment de tots els seus privilegis, per part del govern més progressista de la història.

Una manca de sensibilitat que també s'ha deixat veure en unes polítiques de memòria històrica democràtica massa tèbies i que han contribuït a aplanar el camí a la dreta.

La cap de llista, Esther Sancho, ha declarat que "fins que no ens autogovernem no podrem fer caure la corona i recuperar la memòria històrica dels Països Catalans. Ningú ho farà per nosaltres i menys aquells que combreguen amb rodes de molí per mantenir l'estructura del règim del 78. I que no ens intentin justificar la seva inacció per no despertar el feixisme, perquè passa que aquest, que no dormia en absolut, torna amb més força. Siguem clars: els catalans no tenim rei, el que tenim és memòria antiborbònica i antifeixista."