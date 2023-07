Municipals 23

La CUP assegura que son el vot útil aquestes eleccions generals, perquè son el vot independentista, ecologista i antifeixista.

Edgar Fernàndez, cap de llista per la demarcació de Tarragona per la CUP, ha assegurat en una roda de premsa als Guiamets que el vot de CUP és el "més útil perquè cal reactivar l'agenda independentista" i qualifica la legislatura de "totalment perduda i submisa per part d'ERC" als quals ha acusat de "vendre's el País, regalar la seva força i vulnerar la sobirania del Parlament de Catalunya".

Fernàndez també ha insistit en el fet que el vot de la CUP és un "vot ecologista". I ha advertit que "tan perillós és el negacionisme de l'extrema dreta i la dreta extrema, com el model de País imposat per Junts, ERC i PSC" que els acusa de "trinxar el territori i fer projectes insostenibles".

El cupaire també ha remarcat que el vot de la CUP és l'únic "nítidament i desacomplexadament antifeixista. En este sentit, ha dit que "no ens poden vendre que el govern del PSOE i PODEMOS hagi estat d'esquerres, perquè les esquerres no envien bombes per aturar guerres o no ignoren les massacres a les fronteres".

Per la seva banda, Manel Sales, exalcalde dels Guiamets i membre de la CUP Priorat, ha reivindicat el món rural i ha fet esment a les diferents agressions que pateix la comarca. "Hem de plantar cara contra tots aquells que des de les altes esferes de Madrid només volen extreure beneficis del nostre territori. Un territori, on, per cert, hi viu gent. I hi volem continuar vivint" ha afirmat.

Sales també ha reivindicat la memòria històrica “des del poble natal de la Neus català, lluitadora antifeixista”, i ha denunciat que "moltíssimes famílies segueixen, encara, sense saber on són els seus familiars desapareguts durant la guerra i el franquisme" en aquest sentit ha fet crida a sortir a votar al diumenge amb l'objectiu de "plantar cara a un possible govern de la dreta i l'extrema dreta".