Eleccions 2023

La CUP assegura que el vot útil és garantir del sud del Principat

Aquests darrers dies de campanya, la CUP fa una aposta forta per obtenir representació a la demarcació de Tarragona erigint-se com a vot útil per evitar que el darrer diputat tarragoní en joc se l’emporti el PP o VOX. En aquest sentit, Edgar Fernández, cap de llista cupaire a la demarcació, ha recordat que l’any 2019 es donava per fet un govern de PSOE i Ciutadans i adverteix que, un cop passades les eleccions “s’obriran noves possibilitats de pactes, noves condicions i hi haurà interessos i pressions creuades”. Per aquest motiu, des de la CUP demanen la màxima força possible per “evitar un govern d’extrema dreta però també per forçar la resta de partits a reactivar l’agenda independentista després d’una legislatura perduda”.

En el seu torn, l’actual diputada al Parlament de Catalunya Laia Estrada, ha advertit que davant la “comprovada i contrastada irreformabilitat del Règim del 78”, l’independentisme no pot limitar-se a parar el cop, sinó que “convé un nou cicle de mobilitzacions, amb objectius a curt i mig termini, i que lluny de congelar la independència per l’emergència d’un gir reaccionari a Espanya, el que hem de fer és contraposar, més que mai, el projecte d’una República Catalana independent a tot el que representa el feixisme”, ha sentenciat Estrada.

Per últim, la CUP ha denunciat que la Junta Electoral no ha permès que el jove Fabricio Bernal pugui formar part de la llista cupaire per la seva procedència italiana. El propi jove, que gaudeix d’una situació administrativa regularitzada, ha denunciat que “cada dia moltes persones migrants veiem arriscats els nostres drets més bàsics per culpa de l’extrema dreta de Vox, PP o Aliança Catalana” i en aquest sentit ha expressat que “caldrà plantar cara i lluitar pels drets de totes les persones migrants” fent esment a la iniciativa legislativa popular Regularización Ya que pretén, entre altres coses, abolir l’actual Llei d’estrangeria”.