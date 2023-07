Eleccions 2023

La CUP adverteix que caldrà "plantar cara" al feixisme més enllà de les eleccions

La formació insisteix en reactivar l’agenda independentista després d’una legislatura perduda on s’han evidenciat els límits del Règim del 78

Aquest cap de setmana la CUP ha col·locat, en una cinquantena de tanques publicitàries, dos dissenys de pancartes que reivindiquen la lluita contra el feixisme amb el lema “Plantem Cara”. Una d’elles es troba davant el monument franquista de Tortosa, on s’ha realitzat una roda de premsa amb tres membres de la llista electoral.

Selene Alberich, membre de CUP Tortosa, ha assenyalat el monument com un símbol que "ens recorda el feixisme persistent, que no ha desaparegut mai de casa nostra i que forma part de l'ADN fundacional del règim del 78. I que en moments de crisi com l'actual pren més força." Alberich ha assegurat que caldrà plantar cara des de "tots els espais possibles, sobretot més enllà del 23j i de les institucions".

Per la seva banda, la reconeguda activista i recent Premi Nacional de Circ Pepa Plana, número dos de la candidatura per la demarcació de Tarragona, ha denunciat la censura que està patint la cultura per part dels governs conformats per PP i VOX tot just entrar als governs autonòmics de les Balears i del País Valencià. Tot i que ha advertit que no es tracta d'un fenomen nou, en referència als rapers Valtònyc o Pablo Hasél, assegura que "la cultura és un termòmetre que mesura la salut mental d'un poble" i ha denunciat que malgrat els riscos que implica i la por entre els creadors de cultura “no ens podem permetre normalitzar aquesta situació”.

Per últim, el cap de llista per la demarcació, el reusenc Edgar Fernández, ha recordat que aquesta darrera legislatura ha demostrat que “fins i tot amb el govern més progressista de la història, els límits del Règim del 78 són clars”. En la mateixa línia, ha instant al conjunt de l’independentisme a “desbordar les limitacions dels partits, a superar el desànim i a reactivar l’agenda independentista com a única alternativa al procés de dretanització dels darrers anys”, ha conclòs Fernández”.