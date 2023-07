Eleccions 2023

La CUP acusa Viñuales d'utilitzar l’Ajuntament en favor del PSC

Després que el Diari Ara hagi fet pública aquesta informació, la CUP, que també és acusació popular en les tres peces judicials derivades de l'explosió a aquesta empresa química el passat gener de 2020, ha tingut constància d'aquesta modificació. La personació de l'Ajuntament en aquest cas va ser una reclamació de la CUP que es va acabar acordant al plenari municipal.

Per a Eva Miguel, exregidora cupaire, el fet que d'ara endavant l'acusació de l'Ajuntament s'externalitzi, quan fins ara la duia a terme des dels serveis jurídics municipals del propi Ajuntament, posa de manifest que «la motivació econòmica per justificar la retirada de l'acusació de l'Ajuntament en el Cas Inipro era una excusa per tapar que la motivació real era el pagament de favors". Eva Miguel recorda que en el mateix Decret que formalitza la retirada de l'acusació per part de l'Ajuntament es pren clarament partit en favor de l'exalcalde Ballesteros.

Per aquest motiu, si ja de per si resulta greu l’externalització de la representació jurídica de l’Ajuntament en la causa que es segueix contra IQOXE, més ho és que la nova designa recaigui en el mateix advocat que representa a Ballesteros en el cas Inipro. Aquesta designa suposa una despesa innecessària per al consistori, efectuada de manera poc transparent i desconeixent-se quina és la quantitat de diners públics que suposa aquest canvi. En aquest sentit, la també exregidora i actual diputada de la CUP Laia Estrada ha denunciat l’ús partidista que està fent l’actual equip de govern de les institucions municipals "que sembla confondre els interessos particulars del Sr. Ballesteros amb els interessos del consistori, desconeixent-se quins han estat els criteris i el procediment per efectuar aquesta contractació”.

Segons Estrada, que el nou alcalde del PSC tarragoní retiri l'Ajuntament de l'acusació en el cas en què el PSC hi consta com a acusat com a partícip a títol lucratiu, en haver-se beneficiat de determinades activitats delictives i poc després contracti l'advocat de l'exalcalde del PSC en aquest mateix cas evidencia que Viñuales "li ha agafat el gust a utilitzar la institució municipal al servei del seu nou partit".

Per acabar, la CUP, com a acusació popular en el Cas Inipro, es compromet a posar tots els esforços perquè es depurin responsabilitats.