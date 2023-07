Català

Éxit de l'escola d'estiu de l'Associació Per a l'Ensenyament del Català

L'Associació per a l'ensenyament del català (APLEC) va celebrar a Pesillà de la Ribera la seva escola d'estiu els dies 6 i 7 de juliol. La trobada va començar amb una formació de dansa per a l’equip de mestres d’iniciació de llengua i cultura catalanes presents a les escoles de més de 50 municipis nord-catalans més de 9.000 mainatges aprenen català a Catalunya Nord amb les classes d’iniciació el curs vinent milers d’alumnes també ballaran danses tradicionals catalanes. La formadora és la professora de dansa i membre de l’ APLEC - Associació per a l'ensenyament del català, Sílvia Cassu, segons informa @Cat_Nord

Les formacions han continuat a la tarda amb una passejada històrica per La Cellera: el formidable patrimoni del centre vila de Pesillà de la Ribera. I per acabar una xerrada literària sobre la figura del poeta Pau Berga a la Mediateca de Pesillà de la Ribera. Les formacions foren a càrrec de l’historiador Iu Escape i la professora de literatura i membre de l’APLEC, Miquela Valls. A la tarda formació de psicologia infantil, amb la psicòloga Sara Sànchez, seguit de la “Conferència dels 40 anys de l’APLEC” a càrrec de l’Alà Baylac i la Miquela Valls; conferència oberta al públic i que dona el tret de sortida a les celebracions dels 40 anys de l’Associació per a l’ensenyament del català a Catalunya Nord.

L’APLEC celebrà també l’Assemblea general de l’any 2023 amb l’assistència dels adherents de l’associació al Centre Cultural de Pesillà de la Ribera. Finalment, per començar a celebrar els 40 anys de l’APLEC, adherents i membres ballem i cantem amb el grup “Llam p te frigui”!