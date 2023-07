Eleccions 23-J: Que no decideixin per tu

Les eleccions generals del 23 de juliol no són unes eleccions més. És important que les veïnes i veïns dels nostres barris omplim les urnes de paperetes amb el nostre vot perquè el nostre futur no el decideixin els que més tenen.



Però compte amb el que votem! No és or tot el que llueix!



Els partits polítics en campanya poden disfressar-se del que vulguin, però el que val és el que fan durant els quatre anys següents.



Hi ha partits que han estat defensant els serveis públics com a forma de repartir la riquesa i donar oportunitats a tothom, mentre que altres partits han defensat els interessos de bancs i grans empreses donant-los “llibertat” per pujar-te la hipoteca, el lloguer, l'energia, els aliments, les assegurances, la medicina, l'educació, els viatges, els productes culturals o la informació de qualitat.



Alguns, quan parlen de “llibertat”, no parlen de la teva. Només defensen la “llibertat” de qui pugui pagar aquests serveis. Estan parlant de privatitzar els serveis públics perquè les grans empreses tinguin “llibertat” per fer-hi negoci. I, quan ho aconsegueixin, no els posaran a preus assequibles per a tothom. Pots estar-ne segur.



Quan les elits privilegiades i l'extrema dreta parlen de “llibertat”, tampoc no parlen de la teva. Si els dónes el teu vot, eliminaran tots els drets sindicals que puguin; facilitaran que les empreses et baixin el salari i tornin als contractes temporals; retallaran en sanitat i educació, fins que no funcionin i hagis de pagar serveis privats als preus que imposin; eliminaran les lleis que protegeixen les dones; censuraran qualsevol cançó, pel·lícula o acció artística que no els agradi; negaran el canvi climàtic i frenaran qualsevol mesura protectora que no interessi als seus negocis. No els importa continuar contaminant l'aire, l'aigua i la terra.



Per tot això, la Favb fa una crida a la ciutadania de Barcelona a defensar els drets col·lectius a través de les forces polítiques que també els defensin.



Els avenços socials aconseguits, com ara la millora de les pensions, el salari mínim, la capacitat de negociació sindical, la igualtat de dones i homes, la protecció de les persones més vulnerables, la millora del medi ambient i el reconeixement de la crisi ecològica com una realitat que hem d'afrontar, mereixen ser presents a la papereta que triem.



Per defensar els nostres barris cal defensar els valors del moviment veïnal: l'ajut mutu entre veïnes i veïns, la tolerància i el diàleg com a elements fonamentals de convivència, el respecte a totes les persones sense importar la raça, la religió, el gènere o les idees. Els drets humans sempre han estat la referència d'actuació als barris i a la ciutat.



Recorda això quan vagis a votar. Les persones de recursos econòmics alts aniran a votar. No deixis que elles decideixin per tu.

Federació d'Associacions Veïnals de Barcelona (Favb)