Decidim, "en defensa dels drets de la ciutadania! Governe qui governe els drets es defensen"

Arran de l'agressió d'un regidor d'extrema dreta de Borriana cap a la llengua i, per tant, contra els drets de tota la ciutadania, amb l'intent de retirar les revistes de la biblioteca municipal editades en valencià i anunciar la suspensió de les subscripcions d'aquestes en la mateixa biblioteca, Decidim País Valencià ha manifestat la seva indignació i rebuig d'actes d'aquest tipus, què amb l'arribada dels feixistes a les institucions amenacen a convertir-se en la tònica habitual.

Remarquen en un comunicat que "El feixisme, com a opció criminal al servei dels interessos de les minories oligàrquiques, es nodreix de tota mena d'analfabets funcionals, que es vanten públicament del seu odi a tot allò que represente qualsevol aspecte de la cultura. Ara són els representants al País Valencià del pitjor colonialisme dels jerarques castellanoespanyols que per dret de conquesta patim des de l'any 1707. Ens volen anul·lar com a poble i la millor arma que troben és la persecució de la llengua i la cultura, què hem mantingut malgrat totes les prohibicions i les persecucions durant anys, a través de l'atac a les persones, entitats i institucions que la fan servir. Aquest atac a la llengua i cultura té com a objectiu últim afeblir-nos com a poble per a poder continuar espoliant-nos econòmicament".

Apunten que "aquesta situació es farà insostenible i pensem que pot anar a més, si no som capaços de qüestionar el seu feixisme totalitari en la seua globalitat i el seu accés a llocs institucionals, on mai haurien d'estar. La resposta ha de ser ampla i contundent, tant de les forces polítiques valencianes com de la societat civil valenciana, per a defensar el nostre País, les nostres institucions i la nostra llengua".

Demanen que als "partits polítics, institucions i associacions de la societat civil valencianes, encetar propostes conjuntes per a donar resposta a aquestes agressions de caràcter colonial i feixista per banda de l'extrema dreta amb l'aquiescència de la dreta en les institucions".