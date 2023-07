Municipals 23

Critica a la mala gestió de l’aigua i a'exigeix que l’Energètica pública actuï recuperant a control públic les centrals hidroelèctriques

Des de la presa del pantà d’Oliana, una infraestructura fruit de polítiques del desarrollismo que, juntament amb el gran embassament de Rialp, havien de garantir la el reg a comarques de Ponent els cupaires han posat de manifest la mala gestió de l’aigua part part del govern i la necessitat de recuperar la sobirania energètica nacionalitzant les centrals hidroelèctriques.

Arnau Quingles, número 4 de la llista de la CUP-PR per les Comarques de Ponent ha denunciat que “malgrat l’impacte social i ambiental que han provocat aquestes infraestructures al territori, no estan servint per garantir l’agricultura a la plana ni tampoc per aturar l’abandonament del sector primari, ja que es continua apostant per polítiques a demanda del mercat, que fomenten un model d’intensificació agrària que té una demanda elevadíssima d’aigua”. Quingles, ha tancat la seva intervenció afirmant “que s’està consolidant una forma d'espoli dels recursos que només cerca la rendibilització per obtenir beneficis a les empreses privades, sense tenir en compte les necessitats reals del país i de la seva gent, per això cal tenir el control públic dels sectors estratègics i de l’aigua”.

Per la seva part, la també candidata Núria Sauquillo, ha recordat que han estat els anticapitalistes els qui van destapar el frau negoci de l’aigua i les irregularitats concessionals que hi ha en la majoria de centrals hidroelèctriques del país. Així, Sauquillo ha remarcat que “l’aigua és un bé comú però que el capitalisme l’ha privatitzat, com molts altres recursos, per fer-ne negoci en favor d'uns pocs. Una privatització que ha anat de la mà d’opacitat i corrupció de la classe política, per blindar els privilegis dels qui realment governen el país, les empreses de l’ÍBEX”.

Els cupaires són els qui van denunciar que vàries centrals estan fent incompliments concessionals, no complint els cabals ecològics dels rius entre d’altres, i moltes ja han sobrepassat els 75 anys d’explotació que marca la Llei d’Aigües. Per això exigeixen passar-les a control públic i critiquen que no hi ha voluntat política per fer-ho. Per això han demanat de nou la reversió de les centrals amb concessions extingides, que es gestionin des de l'ACA totes les conques catalanes, incloses les que ara depemem de la CHE, i que es creï una conca pròpia, gestionada des de l’Aran, per la Garona.

Al mateix temps, han reclamat que l’Energètica pública, proposta que de la CUP al Parlament de Catalunya, ha de ser l’eina per recuperar aquestes infraestructures i nacionalitzar-les per aconseguir la plena sobirania energètica i que només serveixi per engreixar les butxaques dels polítics i instal·lar plaques solars als edificis públics.