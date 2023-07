Repressió

Concentració de suport a Dani Gallardo a Barcelona

Aquest dilluns a les 19h hi ha convocada una concentració al passeig Companys de Barcelona en supoty de a Dani Gallardo.

Cal recordar que ell Tribunal Suprem va condemnar Dani Gallardo a 4 anys de presó pels delictes de desordres públics i atemptat contra agents de l'autoritat, en una protesta a Madrid contra la sentència del procés als líders catalans, el 16 d'octubre de 2019, segons una resolució comunicada aquest dijous.

La sala penal de Tribunal Suprem havia de revisar la condemna inicial de Gallardo, de 4 anys i mig, de presó, dictada per l'Audiència de Madrid i ratificada pel TSJ de Madrid. L'alt tribunal espanyol només li ha rebaixat mig any la condemna: el delicte de desordres públics el rebaixa d'un any a sis mesos, però li manté els 3 anys i mig pel delicte d'atemptat contra l'autoritat. Això implica que Gallardo, si res canvia, haurà de tornar a entrar a la presó, on ja va estar un any en presó preventiva per aquests fets.