Comunicat del Col·lectiu Guilleries (núm. 157)

Per Col·lectiu Guilleries

Ha quedat vist per sentència el pseudojudici seguit al TSJC contra el company Lluís Escolà i l'exconseller d'Interior Miquel Buch pels presumptes delictes de malversació de fons públics i prevaricació i pels quals la Fiscalia, depenent del govem de PSOE i PODEMOS, els demana ni més ni menys que 4 i 6 anys de presó, respectivament, més sengles anys d'inhabilitació.



Sentim vergonya i deplorem rotundament la irregular investigació policial prèvia, dirigida per l'intendent del CME Antonio Rodriguez -àlies Egipcio, a l'actualitat sortosament defenestrat de la CGIC- que no va tenir escrúpols per remetre atestats sense signar i amb faltes d'ortografia impròpies d'un funcionari públic, incloent improcedents manifestacions relatives a la ideologia del Lluís i les seves amistats i palesant un biaix notòriament acusatori i especulatiu.



Malgrat no haver-se desplegat al plenari cap prova de càrrec, la Fiscalia de l'Estat ocupant ha mantingut les acusacions inicials, evidenciant un afany persecutori motivat per la ideologia independentista, declarada i molt poc practicada, del conseller Buch, i pels acreditats esperit de servei i sentit del deure del company Lluís, dedicant el seu temps lliure a protegir la presidència de la Generalitat de l'acció repressiva enemiga, com hem tingut l'honor de fer molts altres mossos, donant compliment a més a més a una llei vigent i vàlida que l'Estat (predicador de l'estat de dret) s'entesta en incomplir.



Per altra banda, el president del govern espanyol, el triler Pedro Sanchez, atenent exclusivament als seus interessos, després del fracàs del PSOE a les anteriors eleccions municipals, ha convocat eleccions generals anticipades pel proper diumenge 23. El principal argument de campanya, del PSOE, dels seus socis de PODEMOS (ara més "centrats i moderats" sota les sigles de SUMAR) i dels adlàters d'ERC i BILDU, és aturar la temible dreta, quan la inveterada experiència dels catalans és que és tan dolenta per a nosaltres la dreta com la suposada esquerra espanyoles i indiscutiblement la dreta ha fet augmentar més el nombre d'independentistes.



Cal fugir d'aquest fals marc que ens volen imposar i assenyalar, atenent als fets, que no hi ha diferències significatives entre l'espanyolíssima dreta i l'espanyolíssima falsa esquerra: terrorisme d'estat, autoria compartida de la dissolució d'un govern i un parlament democràtics, amb destitució de càrrecs electes, aplaudir les aberrants sentències judicials, anar de la maneta a manifestacions ultres, qualificar i perseguir el moviment independentista amb acusacions de terrorista, acció de Fiscalia contrària fins i tot a sentències del Suprem espanyol, facilitar la investidura de la dreta el 2016, mentir en la demanda d'oficialitat del català a la UE, coincidència en algunes votacions, reunir 4 vegades la "taula de diàleg" que havia de convocar-se cada mes i sense cap avenç, espoli fiscal, incompliment d'inversions pressupostades, etc.