FUNDACIÓN PRINCESA DE GIRONA

Comunicat de la Coordinadora Antimonàrquica de les Comarques Gironines

Tot seguit reproduïm un comunicat de la Coordinadora Antimonàrquica de les Comarques Gironines

COMUNICAT COORDINADORA ANTIMONARQUICA

El proper dijous 20 de juliol. Es debatrà al ple de l’ajuntament de Girona una moció... una moció de gran transcendència per la nostra ciutat, que no només serà històrica sinó que a més tindrà transcendents conseqüències polítiques. Una moció presentada per la Coordinadora antimonàrquica de les comarques Gironines, on plantegem i demanem que a Girona, que de fet és conjuntament amb Astúries una de les regions històriques que ha tingut en el passat una mena de títol reial, i per tal que la nostra ciutat sigui rescatada d’aquest perjudici, es tallin tots els vincles amb la monarquia, que es renunciï a tots els títols reials que pogués tenir, i que es declari Girona ciutat antimonàrquica i Republicana.

Dos membres de la Coordinadora participaran activament al ple, primer com a presentació i exposició de la moció, i també, després del debat entre els diferents grups del consistori, hi haurà el nostre torn de rèplica i conclusió final.

Aquest esdeveniment democràtic, és un pas prou important cap a la plena llibertat, i una fita de gran importància per la nostra ciutat i de retruc per tota la nació catalana. La moció del ple de l’ajuntament de Girona es debatrà i votarà, el proper dijous 20 de juliol.

Coordinadora Antimonàrquica de les Comarques Gironines.