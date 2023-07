Carta als partits polítics.

Davant la convocatòria de les pròximes eleccions generals el 23 de Juliol de 2023 les plataformes i moviments de pensionistes dels pobles i comunitats de l'Estat que subscrivim aquest escrit, ens dirigim a vostès per recordar-los que els i les pensionistes som un important sector de la població que en els últims anys hem realitzat importants mobilitzacions en defensa dels nostres drets, de les nostres reivindicacions, i del sistema públic de pensions (SPP). La nostra intenció és continuar mobilitzant-nos amb aquests mateixos objectius passat el 23 de Juliol, amb independència del resultat de les eleccions

El gener del 2018, el govern de Mariano Rajoy va adreçar una carta a les persones pensionistes en què els comunicava que les seves pensions pujarien un 0,25%, molt per sota de l'IPC. La immediata mobilització de milers de pensionistes va aconseguir, en poques setmanes, que totes les pensions pugessin un 1,6%, i les mínimes i no contributives, un 3%. Naixia un nou i poderós moviment social que ja no va abandonar els carrers i les places. En els últims anys les mobilitzacions del moviment pensionistes han estat un factor decisiu per aconseguir importants avenços en la defensa del sistema públic de pensions (SPP):

• Transferència de les despeses impropis de la Seguretat Social als Pressupostos Generals de l'Estat.

• Considerem que la pujada del 8,5% el 2023 també ha estat fruit de la mobilització, tot i que no estem d'acord en el nou sistema d'actualització, l'anomenat IPC mitjà", ni en la supressió de la paga compensatòria de les pèrdues del poder adquisitiu de les pensions (compresos en la Llei 21/2021), que considerem mecanismes d'empobriment de les

pensions.

• Augment del 15% de les pensions minimes i no contributives.

• No han aconseguit posar en marxa l'anomenada Agència Estatal de l'Administració de la Seguretat Social prevista també en la llei 21/2021, que rebutgem per ser un mecanisme de privatització del patrimoni de la Seguretat Social.

• També cal destacar l'admissió a tràmit al Parlament Europeu, gràcies al treball de les nostres companyes i companys d'ASJUBI-40, del debat sobre la sagnant penalització dels coeficients reductors en les jubilacions anticipades amb llargues carreres de cotització.

• Modificació del discurs públic sobre les pensions. La mentida neoliberal sobre la insostenibilitat de les pensions és cada vegada menys creïble i accepta que, en augmentar el percentatge de persones majors de 65 anys sobre la població total, caldrà augmentar els ingressos del sistema públic de pensions. La Llei aprovada el març del 2023, preveu 3 mecanismes per fer-ho: mecanisme d'equitat intergeneracional, augment de la base màxima de cotització i cotització addicional de solidaritat.

Aquests avenços no ens fan oblidar les nostres reivindicacions pendents, entre les quals es destaquem les següents:

1. La realització immediata de l'auditoria dels comptes de la Seguretat Social, aprovada pel Parlament en la Llei 21/2021, que continua sense complir-se.

2. Garantir que la pensió mínima contributiva d'una persona pensionista amb cònjuge no a càrrec sigui si més no igual al salari mínim interprofessional (SMI), actualment 1.080€.

3. Eliminació de l'escandalosa bretxa de gènere, en salaris i pensions, que en part es mitigaria amb la consecució de l'objectiu anterior.

4. Actualització de les pensions segons l'IPC acumulat anual i compensació de les pèrdues de poder adquisitiu mitjançant la corresponent paga, amb efectes retroactius des de 2022.

5. Tornar a l'edat de jubilació als 65 anys, en el camí de la seva reducció en el futur, per reduir l'atur juvenil.

6. Reduir el període de còmput per al càlcul de les pensions als 15 anys de cotització, situació anterior a la reforma de 2021.

7. Garantir una taxa de reemplaçament (diferència entre l'últim salari i la pensió) del 90% per a salaris inferiors a 1.500€ i del 80% per a la resta.

8. Garantir el finançament del SPP, equiparant el SMI al 60% del salari mitjà i creant ocupació de qualitat mitjançant la reducció de la jornada laboral i la intervenció pública. Compliment de l'art. 50 de la CE, que en cas necessari ha de ser amb càrrec als PGE.

9. Incrementar el percentatge de la base reguladora que correspon a les pensions de viduïtat.

10. Derogar els coeficients reductors de la jubilació anticipada per a les persones que van cotitzar 40 o més anys, tal com es proposa a les PNLs aprovades als Parlaments autonòmics i el mateix Congrés el 2005, i al Senat el 2020.

11. Derogar la Llei de Promoció i Impuls dels Plans de Pensions d'Ocupació per impedir el desviament de cotitzacions socials, i altres ingressos públics, de la Seguretat Social a les entitats financeres.

12. Obertura d'un diàleg permanent amb els moviments i plataformes de pensionistes que signen aquesta declaració per estudiar la derogació de les retallades establertes en les reformes de 2011, 2013, 2021, 2022 i 2023, especialment el retard de l'edat de jubilació i l'increment del període de càlcul de la pensió.

Les plataformes que signem aquesta carta els demanem un compromís ferm en suport d'aquestes reivindicacions en la pròxima legislatura.

¡¡GOVERNI QUI GOVERNI, LES PENSIONS PÚBLIQUES ES DEFENSEN !!

ASJUBI40 (Associació Jubilació Anticipada sense Penalitzar),

COESPE (Coordinadora Estatal per la Defensa del Sistema Públic de Pensions),

EHPM (Moviment de Pensionistes d'Euskal Herria),

MADPP (Moviment Andalús en Defensa de les Pensions Públiques),

MODEREN (Moviment Gallec per a la Defensa de les Pensions i els Serveis Públics),

UNITAT COESPE (Coordinadora Estatal de Pensionistes),

PLATAFORMES DE PENSIONISTES de Badajoz, Móstoles, ...