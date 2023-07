Eleccions 2023

Botran adverteix socialistes i republicacions que són igual de perilloses les polítiques anticlimàtiques que practica VOX com la seva agenda

La CUP critica que el PSOE imposi a Esquerra Republicana una “agenda de negacionisme climàtic” amb macroprojectes al país com el Quart Cinturó, el Hard Rock o els Jocs Olímpics. Ho ha dit el diputat de la CUP al Congrés i cap de llista per Barcelona, Albert Botran, en una roda de premsa avui a la seu nacional dels anticapitalistes. Botran ha avisat a socialistes i republicans que són igual de perilloses les polítiques anticlimàtiques que practica VOX com la seva agenda negacionista.

Els independentistes han assenyalat que el canvi climàtic té responsables polítics, per això asseguren que les polítiques que estan desplegant PSOE i ERC al país són catastròfiques. “La CUP és l’únic veu al Congrés espanyol i al Parlament de Catalunya que ha estat alertant de forma sistemàtica sobre aquesta qüestió i que està fent oposició a les polítiques irresponsables que ens encaminen a la catàstrofe planetària”, ha assenyalat el diputat al Congrés.

És en aquest sentit, que Botran ha apel·lat a un projecte de mobilitat sostenible a tot el país que fomenti el transport públic posant el focus en el traspàs de Rodalies. D’aquesta manera, els cupaires s’han presentat com el vot ecologista: fem una crida a totes aquelles persones que des de diversos àmbits i des de diversos llocs del país estan plantant cara als macroprojectes, a votar a la CUP el pròxim 23 de juliol. El vot de la CUP és un vot ecologista i és un vot per donar veu al moviment ecologista nacional i internacional.