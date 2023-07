Eleccions 2023

ASM: "Els nostres polítics discuteixen per l'impost de successions i callen davant els 4.917 milions de l’espoli"

L’Assemblea Sobiranista de Mallorca (ASM) acusa els polítics mallorquins de barallar-se amb fúria per la supressió de l'impost de successions i donacions, que recaptava al voltant de 70 milions d’euros, i de resignar-se i callar davant l’espoli fiscal espanyol sistemàtic, que l’any passat va batre tots els rècords i va pujar a 4.917 milions d’euros.



Segons dades Govern Balear, el PIB de 2022 va pujar un 14,2%, sumant un total de 34.627M€. Aplicant-hi les balances fiscals del Ministerio de Hacienda, que reconeixen un saldo negatiu de les Balears amb l’Estat espanyol del 14,20% del PIB, apareix aquesta xifra astronòmica de 4.917 milions d’euros que se’n van a Madrid i no tornen, que altres estudis consideren encara més gran i que, per fer-nos-en una idea, es fa aprop dels 6.398 milions del pressupost autonòmic de l’any passat.



Les conseqüències d’aquest espoli, pràcticament ignorat pels nostres polítics, les tocam cada dia amb les mans: hospitals col·lapsats, llits tancats per manca de sanitaris, barracons a les escoles, reducció de freqüències de bus, tren i metro, manca de policia local, carrers bruts, etcètera. Davant aquesta degradació dels serveis públics i de la qualitat de vida, és una vergonya que els nostres polítics, tants els d’obediència madrilenya com els de partits autòctons, duguin les clucales posades, actuïn amb mentalitat d’esclau i s’embranquin públicament en una brega per 70 milions d’euros. Tot plegat demostra que necessitam com el pa una nova fornada de polítics que no tenguin por de dir les coses pel seu nom i denunciïn sense manies que Madrid ens roba i que Espanya no té remei.