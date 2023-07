Aplecs

Arranca el 44è l’Aplec dels Ports a Morella, amb una ampla programació

L’Aplec dels Ports ha començat aquesta nit a Morella amb els primers concerts. La 44a edició compta amb una gran quantitat d’actes, la reivindicació i la festa per a situar al mapa una comarca oblidada per les institucions. Cercaviles, xerrades, presentacions de llibres, tallers, la fira alternativa i les actuacions musicals omplin l’agenda dels quatre dies de trobada comarcal des d’avui fins al diumenge 30 de juliol. Una completa programació apta per a tots els públics, segons Comarquesnord.cat.

Cada any se celebra en una localitat, essent el primer el de la Todolella del 1978, i passa de manera rotativa per la resta de localitats. Enguany se celebrarà, com cada darrer cap de setmana de juliol, l'edició número quaranta-quatre a Morella.

Dissabte a les 19h., aplegarà la trobada de muixerangues. Es comptarà amb la Conlloga Muixeranga de Castelló que actuarà juntament amb la Muixeranga dels Ports i la Muixeranga de Vinaròs. Després d'actuar a Atzeneta del Maestrat, a l’Aplec de Penyagolosa, la Conlloga tornarà a actuar a la comarca dels Ports en un Aplec molt lligat a la Muixeranga de Castelló i en el qual ha actuat des de 2015 de forma ininterrumpida (a excepció dels anys 2020 i 2021 a causa de la pandèmia): Cinctorres (2015), Villores (2016), La Mata (2017), Vilafranca (2018), Herbers (2019) i Portell (2022).

La Conlloga actuarà juntament amb la Muixeranga dels Ports, una colla que porta treballant des de fa un any i enguany s’estrenarà en la seua comarca, després d’haver actuat per primera vegada a Atzeneta el passat 1 de juliol. L’actuació serà el dissabte 29 de juliol a la plaça de Sant Miquel (Morella) amb una cercavila prèvia des de la plaça Colon.

La Conlloga Muixeranga de Castelló és una associació de Castelló que recupera les muixerangues i el ball de valencians. Actualment està conformada per més de 200 membres i participa en manifestacions de cultura popular de Castelló i les seues comarques.