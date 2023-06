“L’Eivissa que ja no tenim”

Presentació del llibre “Memòria d’una illa. A s’ombra d’un garrover boval” a Santa Eulària des Riu (Eivissa)

Dijous 29 de juny a les 20.00 hores a la Biblioteca Municipal de Santa Eulària des Riu

El llibre “Memòria d’una illa. A s’ombra d’un garrover boval” (Edicions Aïllades, 2023) de Josep Joan i Marí “Pep Xomeu”, que compta amb il·lustracions d'Antoni Marí “Tiruit”, es presenta el dijous 29 de juny a les 20.00 hores en la Biblioteca Municipal de Santa Eulària des Riu.

“Memòria d’una illa” es un cant d’amor a l’illa d’Eivissa i al seu ancestral caràcter rural. En un recorregut per diferents tipus de cases pageses o en unas memòries d'un petit poble on es ret homenatge a certes persones destacades en fets memorables per la seua desinteressada labor, per l'ajut i la col·laboració en moltes activitats però que mai no han tengut un reconeixement oficial.

El llibre també parla d'algunes bodes de plata i d'or que han estat exemples de generacions futures, entre altres aspectes. Tot amb un llenguatge planer, però amb una força evocadora i entranyable que el converteix en honrós continuador de “L’Eivissa que ja no tenim”.

L’autor

Josep Joan i Marí, ‘Pep Xomeu’ va néixer a en Sant Carles de Peralta, venda Morna, un 13 de febrer de l'any 1942. Mestre d'escola jubilat. Va exercir en diferents col·legis del municipi de Santa Eulària des Riu i en dos de la ciutat d'Eivissa.

és membre del cor de Santa Eulària des Riu i del cor de Sant Carles de Peralta, amb els quals ha participat com a solista en diferents concerts. Col·laborador de l'almanac El Pitiús, que edita l'Institut d’Estudis Eivissencs y de la revista Es Majors i sa Majora on ha publicat diferenes poemes i estribots: “Per camins i carreranys”, “Somnis de llibertat”, "L'aufabeguera", “Coloms salvatges”, "Ai, aquestos pardalots” o “Un eriçó escabellats”, entre d'altres.

Des de l'any 2010 col·labora en el concurs d´estribots que anualment organitza sa colla des Vedrà juntament amb l'associació de Vesins de Sant Agustí des Vedrà.

‘Pep Xomeu’ Ha publicat tres llibres relacionats amb el patrimoni hídric a l'illa d'Eivissa, de la sèrie “AGUA VIVA!”: “vendes, pous i fonts: Sant Carles de Peralta“, juntament amb el DVD Aigua Viva! (vol.1); “Santa Eulàraria des Riu“, juntament amb el DVD “AGUA VIVA! (vol.2)” i Santa Gertrudis de Fruitera, juntament amb el DVD “AGUA VIVA! (Vol. 3)”, tots ells publicats a Edicions Aïllades i compten amb la col·laboració de Ramon Mayol en les fotografiess i el vídeo. Participa també en la col·lecció Ones de poesia, d'Edicions Aïllades, amb Recordances.

També participa amb la peça de microteatre “Pou Roig. Quina broma! en el llibre “Temptació” (col·lecció fARSA de Teatre d'Edicions Aïllades)). , "L’Eivissa que ja no tenim” (Edicions Aïllades, 2022), amb il·lustracions d'Antoni Marí "Tirurit", correspón al volum número 12 de la colección Anacrèptica de Narrativa.Su último libro publicado corresponde a Memòria d’una illa. A s’ombra d’un garrover boval (Edicions Aïllades, 2023), también con ilustraciones de Antoni Marí “Tiruit”.

La presentació de Memòria d’una illa. A s’ombra d’un garrover boval serà a càrrec del doctor Juan Tur Roselló, autor també del pròleg. L'acte comptarà amb la presència del propi autor, de l'il·lustrador i de l'editor, Ramon Mayol. A més, hi haurà acompanyament musical de tambor, castanyoles i flaüta.

El llibre està disponible en les llibreries i en la web de la Plataforma literària www.illes.cat