Premisses fonamentals del castellanisme lingüístic a casa nostra

Tot i que no deixa de ser un exercici desagradable, em sembla necessari que ens aturem un moment a mirar de comprendre el fons argumental sobre el qual descansa actualment el castellanisme lingüístic a casa nostra (que en el fons no és res més que el nacionalisme lingüístic espanyol de tota la vida, expansiu i xovinista, presentat ara, però, en forma de discurs articulat i aparentment civilitzat, en substitució de les quatre consignes habituals formulades amb actitud més o menys castrense).

Fet i fet, si no comprenem aquest argumentari, no sols no entendrem la manera de veure el món dels qui el defensen, sinó que segurament que ens passaran per alt les seues inconsistències i fins i tot és possible que algú acabi pressuposant-li un valor que de cap manera no té.

I ja que, com dic, em disposo a fer un exercici desagradable, aniré de pressa i passaré al gra. Les principals premisses del castellanisme lingüístic als Països Catalans serien les següents:

Primera. Els usos lingüístics no són fets socials, sinó comportaments fruit de decisions personals lliurement adoptades. Acceptat això, conclourem que ningú no té dret a interferir-hi. En conseqüència, tota política lingüística és un abús, un intent injustificat d’interferir que cal condemnar.

I tanmateix, el comportament lingüístic és un fet social que obeeix a lleis sociològiques i, per tant, es troba socialment condicionat. S’ha explicat tantes vegades que no hi insistiré. Qui no ho entengui encara, no necessita arguments, necessita ajuda.

Segona. Les imposicions estatals del castellà i la política lingüística de l’estat no són ni imposicions ni política lingüística, sinó decisions tècniques objectives per a facilitar la comunicació (intraestatal i més enllà) que sols el castellà pot garantir, i que ho fa per raons naturals, en cap cas de caràcter historicopolític (per això les persones normals l’accepten espontàniament, "libèrrimament", com a llengua comuna i d’interposició amb el món en general).

Això ni em molestaré a refutar-ho.

Tercer. Les societats bilingües existirien i, en tot cas, Catalunya en seria un exemple. Les societats bilingües exigeixen que l’espai públic es reparteixi de manera igual entre les dues llengües en contacte o, potser millor, de manera proporcional als percentatges de parlants de cadascuna d’elles.

I tanmateix, si el bilingüisme social existeix, és només com a fenomen provisional, en el marc d’un procés de normalització o de substitució lingüístics. El bilingüisme és un fenomen personal, però no col·lectiu, simplement perquè el bilingüisme social no té sentit (la mateixa idea-proclama: "En castellano, que lo entiende todo el mundo", seria una manifestació de l’absurd de la dualitat: per a què dues llengües, si amb una de sola ja n’hi ha prou?)

Quarta. El castellà sempre ha estat una llengua de Catalunya (si bé sovint es matisa dient que ho ha estat "des de fa molts de segles"). Aquesta afirmació es recolza sempre en les mateixes proves: el seu ús formal ─en el marc de la monarquia hispànica─ per part de certs cercles de classe alta dels segles XVI i XVII i el fet que esdevingués, des del segon terç del segle XVIII ─ja en un país afectat per la Nova Planta─, i durant la major part del XIX, en una llengua de cultura del país (com l’alemany ho va ser a Txèquia, diguem de passada).

Es diu això com, si els exemples adduïts no fossin precisament exemples típics ─canònics─ del que passa en els processos subordinació lingüística, fruit d’una relació de poder, i en cap cas, mostres d’espontaneïtat bilingüista. Però bé, com va dir aquell: "Nunca fue el castellano lengua d’imposición", i sempre és bo escoltar les dites de la saviesa que arriba d’Orient.

Cinquena. La persecució, l’assetjament i la minorització del català en el seu domini lingüístic històric, o bé són mites o bé han estat reals, però ara ja no es donen, per tant es poden considerar cosa del passat i tancats en un calaix. La situació actual, en què no es veuria realment discriminació del català (ni legal ni de cap altra mena) es presenta com un nou començament absolut o, en el millor dels casos, amb una història en què no tindria sentit aturar-nos.

Aquí també m’estimo més no esforçar-me a contestar, al capdavall, "Franco no va prohibir el català", només passava que "no era llengua oficial" (com si la no oficialitat ─i deixem de banda allò que no va ser perseguit─ fos una cosa innòcua). Només diré que allò de "no mirar al passat" només ho defensa qui no té un passat defensable. I respecte al present… bé, qui no vegi el present és que no s’hi veu, i la llum no li fa cap servei a un cec. El negacionisme comença per negar la raó mateixa.

Sisena. El fet que les dades sociolingüístiques indiquin que, a Catalunya i les Illes, el castellà fes el 'sorpasso' al català en el moment va començar a sentir-se la darrera onada immigratòria (i potser una mica abans al País Valencià), duu els castellanistes a considerar que a aquesta llengua li correspondria en realitat una presència principal en l’espai i els usos públics, i que tota pretensió de negar-se-li aquesta prioritat només es justificaria des d’una posició ideològica contrària a l’objectivitat empírica, és a dir, fent passar la ideologia política per davant del sentit comú, i tot per pur fanatisme: per una voluntat de prioritzar allò minoritari per damunt d’allò majoritari per raons extralingüístiques. D’aquí les acusacions de “supremacisme” de “projecte identitari”, que projecten sobre la part febles els qui, partidaris de la 'supremacia estatal del castellà', se serveixen de la seua superioritat demogràfica i legal ('polimili' en darrer terme) per a avançar en el seu projecte de 'nation building castellanoespanyol'.

Coherentment amb amb aquestes acusacions, la pretensió de prioritzar el català exigiria una operació d'”enginyeria social” (una cosa perversa, per tant: una conxorxa pervertidora de l’espontaneïtat natural) característica dels qui cercarien un domini autoritari de la totalitat d’una societat naturalment plural en lliure castellanització (i d’aquí l’acusació de “totalitarisme”, que els serviria per a fer versemblant, per un “aire de família” la de “nazisme”, i així treure al Sant Cristo gros). No cal dir que, arribats a aquest punt, la normalització lingüística (la restitució plena dels drets dels catalanoparlants) apareixeria com una aspiració poc menys que diabòlica. "Libertad libertad, libertad!"

Aquí tampoc miraré de refutar res, només em limitaré a dir, per una banda, i de passada, que la identitat no és, d’entrada, ni bona ni dolenta, sinó simplement inevitable, i que la seua defensa té a veure amb la dignitat, i per un altre costat, que una teoria com aquesta en el fons no és res més que un encadenament de sofismes (un 'sorites'), en què podem distingir, almenys, una 'fal·làcia naturalista' (que confon descripció i prescripció: allò que és amb allò que ha de ser) i diverses amfibologies (fal·làcies per ambigüitat semàntica), i que ho és fins al punt que aconsello als professors de filosofia de quart d’ESO o de primer de batxillerat de fer-la servir per a practicar el tema de la lògica informal (tot i que el seu ús li podria comportar conseqüències legals, que així estan les coses).

Totes aquestes premisses són, ras i curt, obertament falses, i tanmateix han acabat sent acceptades, encara que sigui de manera només parcial, per gran part de la població dels Països Catalans, de manera que, malgrat la seua falsedat, tenen influència real. En el seu triomf han col·laborat molt, la seua simplesa, la seua aparent raonabilitat per a una població, en uns casos ja avesada a la subordinació lingüística i en uns altres casos acostumada al privilegi lingüístic, i el fet que són constantment repetides per potents altaveus que emeten amb insistència hipnopèdica.

No hi manquen, a més, pretesos intel·lectuals, les ulleres amb muntura de pasta dels quals aguanten vidres graduats segons aquestes premisses (i algunes altres, com aquella que faria del català una marca de classe i del castellà la llengua dels qui parlen "en llibertat").

En el cas d’aquests darrers em ve la cap aquella afirmació del professor Carlo Maria Cipolla quan recordava que l’estupidesa era una variable independent de qualsevol altra, o millor encara, aquelles cèlebres paraules d’­­­­­­Émile Buré: "Un imbècil sense cultura mai no seria un imbècil complet".