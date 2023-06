Català

Plataforma per la Llengua i els Dracs Catalans de Perpinyà organitzem el "Partit de la catalanitat" per primera vegada

Durant la jornada s'organitzaran un seguit d'activitats, actes i actuacions musicals per difondre la cultura i llengua catalanes

El dissabte 24 de juny, a Perpinyà, se celebrarà el "Partit de la catalanitat" que enfrontarà els Dracs Catalans contra els Leigh Leopards d'Anglaterra. El partit de rugbi a XIII, de la Superlliga europea, es disputarà a les 19 h a l'estadi Gilbert Brutus.

Plataforma per la Llengua i Dracs Catalans aprofitaran aquesta jornada esportiva per organitzar un seguit d'activitats, actes i actuacions musicals per difondre la cultura i llengua catalanes. Just abans del partit, a la rodalia de l'estadi, hi haurà una actuació dels Castellers del Riberal. A més, de 18 a 19 h, a la zona Guasch, hi haurà un concert de Julio Leone i el seu grup.

També es farà una dansa de gegants a càrrec de les colles geganteres dels Gegants de Perpinyà, la colla de Tuïr i la Colla Gegantera del Soler. El grup Els Clairanencs serà l'encarregat de posar-hi la música.

Ja un cop dins l'estadi, Aire Nou de Bao farà una actuació castellera durant l'escalfament dels jugadors. A més, la Colla Sardanista jove "Colla sempre endavant" ballarà una sardana al ritme de Coti x Coti, de The Tyets.

D'altra banda, Plataforma per la Llengua, patrocinadora del "Partit de la catalanitat", farà un discurs de benvinguda, que anirà a càrrec del president de l'entitat, Òscar Escuder. Per cloure els actes previs al partit, la coral infantil de les escoles Sant Josep i Maintenon, amb Fred Jonca i Ramon Gual, interpretaran Els Segadors.

A la mitja part, el col·lectiu Aire Nou de Bao farà una volta al camp amb el seu Drac de Foc. I finalment, per acabar la jornada, Julio Leone i el seu grup faran un concert a la rodalia de l'estadi.

Diferents socis i simpatitzants de l'entitat podran gaudir en directe d'aquesta jornada esportiva i cultural, gràcies a les entrades que Plataforma per la Llengua va sortejar a través de les seves xarxes socials.

El partit es podrà seguir en directe i en català a Ràdio Arrels, gràcies al patrocini de Plataforma per la Llengua. Catalunya Ràdio també emetrà el partit a través de la pàgina web.

Plataforma per la Llengua i els Dracs Catalans uneixen forces per promocionar el català

El "Partit de la catalanitat" es pot celebrar gràcies a l'acord de col·laboració que totes dues organitzacions -Plataforma per la Llengua i els Dracs Catalans- van signar el 18 de març passat per promocionar el català al club de rugbi a XIII de Perpinyà. El president de l'entitat, Òscar Escuder, i el president del club de rugbi, Bernat Guasch, van escenificar l'acord en un sopar després del partit, que va enfrontar els Dracs al Hull Kingston Rovers d'Anglaterra.

A través d'aquest conveni, els Dracs es comprometien a fer augmentar la presència del català al club i a tractar la llengua de la mateixa manera que ho fan amb el francès i l'anglès, que són les altres llengües dels Dracs. En concret, l'acord compromet les dues entitats a actuar en set àmbits: l'estadi Gilbert Brutus, les entrades, la música dels partits, l'entorn digital del club, les relacions amb els altres territoris de parla catalana, la sensibilització dels jugadors i l'organització d'un partit "de la catalanitat" cada temporada.

Totes dues entitats continuaran col·laborant per fer augmentar la relació del club amb les institucions i la premsa de la resta dels territoris de parla catalana, i cada temporada organitzaran aquest partit "de la catalanitat", en el qual l'ús del català haurà de ser majoritari i les animacions estaran vinculades a la llengua i la cultura catalanes. Per tal de facilitar-ho, Plataforma per la Llengua també ajudarà els Dracs Catalans a organitzar una jornada anual de sensibilització sobre Catalunya Nord i el català amb els jugadors del club i les seves famílies.