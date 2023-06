Català

Maria Eugènia Gay va evitar investigar policies per discriminacions lingüístiques quan era delegada del govern espanyol a Catalunya

Plataforma per la Llengua denuncia que Maria Eugènia Gay va ignorar diverses denúncies administratives de l'entitat contra agents de la Policia Nacional i la Guàrdia Civil que havien discriminat lingüísticament ciutadans catalanoparlants. Gay tenia la responsabilitat, com a delegada del govern espanyol a Catalunya, d'obrir expedients sancionadors als agents per investigar els fets i depurar responsabilitats, atès que hi havia proves de les infraccions comeses per part dels agents. Tanmateix, no només no ho va fer, sinó que en tots els casos va evitar respondre mitjançant el procediment legal pertinent i es va comunicar amb l'entitat a través d'un canal informal com és una carta. Per un d'aquests casos, a més, Plataforma per la Llengua ha acabat presentant un recurs a la Direcció General de la Policia perquè exigeixi a la delegació del govern espanyol a Catalunya l'apertura del procediment sancionador a l'agent. Maria Eugènia Gay ha de prendre possessió del càrrec de regidora del PSC a Barcelona aquest dissabte, 17 de juny.

Una de les denúncies que Gay va evitar investigar és la d'uns guàrdies civils que a l'agost del 2021, en un control a Baro (Soriguera), al Pallars Sobirà, van exigir a una conductora que els parlés en castellà i, com que s'hi va negar, la van castigar demanant-li la documentació i escorcollant-li el cotxe. Aquest gener, Gay va respondre la denúncia de Plataforma per la Llengua amb una carta en què justificava l'actuació policial fent-se seves les paraules del cap de la zona de la Guàrdia Civil. En la resposta de la delegada, s'explicitava l'exigència (il·legal) a la ciutadana perquè parlés en castellà i la justificava perquè considerava que havia estat "educada i respectuosa".

La inacció també va ser la resposta de Gay a la denúncia contra els agents del Grup Operatiu d'Estrangers de la policia a l'Aeroport del Prat, que a l'octubre van sol·licitar per escrit a un advocat que s'hi comuniqués en castellà i que li van transmetre que no estaven obligats a entendre "el dialecto catalán". En aquest cas, l'única resposta a la denúncia va ser l'anunci, al gener, que se sol·licitaria un informe a la Prefectura Superior de la Policia de Catalunya. No obstant això, mig any més tard, els denunciants encara no han rebut cap informació més.

L'exdelegada a Catalunya també va decidir no investigar la denúncia de l'ONG del català contra un agent de la comissaria de la Policia Nacional a Puigcerdà que aquest gener va exigir a un advocat, per correu electrònic, que presentés en castellà les al·legacions d'un procés administratiu. Un cop més, tot i que l'entitat va presentar proves documentals que acreditaven el comportament infractor de l'agent, Gay també va evitar investigar els fets.

Una resposta que posa de manifest la tolerància de Gay amb les discriminacions lingüístiques i que admet que els catalanoparlants reben un tracte pitjor

L'entitat recorda que és il·legal que un agent sol·liciti a un ciutadà canviar de llengua en un procediment administratiu i considera que és molt greu que la delegació del govern espanyol a Catalunya, aleshores amb Gay al capdavant, emparés conductes contràries a la llei. Per a l'entitat, posar-se a valorar la intenció dels diferents funcionaris és totalment irrellevant, perquè el que ha de fer l'administració és valorar si la conducta es pot considerar una infracció i pot ser motiu de sanció segons el règim sancionador del cos policíac.