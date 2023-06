La Marea Blanca "Per un tracte digne a la gent gran"

Marea Blanca de Catalunya dóna ple suport i crida a la ciutadania i als diferents col.lectius i moviments socials a participar en la mobilització del proper 15 de juny que , amb motiu del Dia Mundial de la Presa de Consciència sobre l'Abús i el Maltractament a les Persones Grans.

Per aquest dia convocada una concentració "per dir Prou! Volem canvis JA! Per un tracte digne a la gent gran" a les 12 h, a la Plaça Sant Jaume de Barcelona la Coordinadora Familiars de Residències 5+1 en el marc d'una jornada d'acció arreu de l'estat espanyol impulsada per col·lectius i associacions integrats a la La Plataforma estatal d'organitzacions de familiars i usuàries de residències.

La Marea Blanca serà present "des d'una perspectiva sanitària i social, si els sectors d'atenció primària de salut i els serveis socials no estan ben preparats per detectar i resoldre el problema, el maltractament dels ancians continuarà estant ocult ".

Comparteix que "cap societat que es preï de civilitzada i avançada pot passar pàgina sobre aquesta catàstrofe sense una investigació a fons per a aclarir el que va passar i expliqui per què d'entre les deu regions europees amb major excés de mortalitat durant l'any 2020, figuren quatre espanyoles (Madrid la 1a; Castella-la Manxa, 3a; Castella i Lleó, 6a i Catalunya 8a)".

Se suma a la Coordinadora en demanar al Grup de Treball d’Anàlisi de l’Impacte de la Covid-19 en les Residències del Parlament, que "siguin rigorosos amb la veritat, que les conclusions no siguin una justificació del que va passar"