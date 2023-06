Eleccions 2023

La CUP omple la llista per les eleccions del 23J a Tarragona amb diversos encausats per mobilitzacions socials

La CUP ha presentat en una roda de premsa a la plaça de la Llibertat de Reus la llista amb la qual concorrerà a les eleccions generals del 23 de juliol per la demarcació de Tarragona. El cap de llista és Edgar Fernàndez, exregidor de la CUP a Reus i membre de l'actual secretariat nacional de l'organització. Fernàndez ha explicat que la llista està conformada per persones amb diverses causes repressives fruit de les mobilitzacions independentistes i provinents de moviments socials com l'ecologisme, el feminisme i la defensa dels serveis públics. "Avui presentem una llista de gent que lluita i es deixa la pell per allò que és just, necessari i de sentit comú" ha assegurat.

D'altra banda, Fernàndez ha destacat que els anticapitalistes es presenten a les eleccions generals amb una proposta política "clara i sense matisos" i ha afegit "som els independentistes que no esperem res de l'Estat; els que volem la independència per canviar-ho tot."

Per la seva banda, l'actriu i pallassa Pepa Plana, número de dos de la llista ha explicat que la confecció de la llista per Tarragona vol fer homenatge a la lluita. "Les nostres comarques i territoris són lluites compartides, que conflueixen, que sumen i que multipliquen quan treballem de forma unitària" ha exposat.

Finalment, a la roda de premsa també ha participat Albert Botran, actual diputat al Congrés per la CUP i cap de llista per Barcelona. Botran ha destacat la feina feita de la CUP al Congrés aquests darrers anys, assenyalant la defensa de la llengua i denunciant la situació del català, evidenciant el capitalisme com un sistema fallit des del punt de vista social i econòmic. "La independència és l'eina per guanyar els drets socials necessaris. El "govern més progressista de la història" no ha donat de sí", ha explicat el cupaire, tot afegint que "s'han deixat moltes coses incomplertes i els seus compromisos electorals han estat un freu: no s'ha derogat la llei mordassa, ni la reforma laboral, s'ha augmentat el pressupost militar enormement".

La CUP assegura que amb la presència al Congrés farà valdre el referèndum: "aquesta hauria de ser la condició de del conjunt de l'independentisme si es necessiten els nostres vots" cap investidura hauria de comptar amb nosaltres si no es reconeix aquest reclam de la majoria de la població catalana", ha conclòs Botran.

Llista CUP a la demarcació de Tarragona:

1 Édgar Fernàndez

2 Pepa Plana

3 Carles Herédia

4 Lola Santacatalina

5 Andreu Escolà

6 Judit Cañis

SUPLENTS

1 Sergi Saladié

2 Selene Alberich

3 Manel Sales

4 Erica Bel

5 Jaume Lopez

6 Irene Sardà

7 Andreu Alcanar

8 Esther Huget

9 Kilian Fuertes

10 Mariona Quadrada