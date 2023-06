Autonòmiques 23

L'OCB demana l'abstenció "als partits democràtics" per evitar el pacte PP-VOX al Parlament de les Illes

L'Obra Cultural Balear (OCB) ha fet aquest dimarts una crida urgent als partits democràtics i a la societat de les Illes Balears amb el lema '8 abstencions al servei del país i de la seva gent'. Crida que dBalears se n'ha fet ressò i ha publicat íntegrament el comunicat:

1. El PP va guanyar amb claredat les eleccions i la seva candidata, Marga Prohens, té tota la legitimitat per esdevenir la nova presidenta del Govern de les Illes Balears en aquesta XI legislatura que ara comença.

2. Els ciutadans de les Illes Balears necessitam un Partit Popular que, implementant, per descomptat, les seves polítiques, en aplicació del programa electoral amb què es va presentar i va guanyar les eleccions, es mantengui en tot cas dins el consens democràtic i estatutari.

3. L’Estatut d'Autonomia declara en el seu preàmbul que «La llengua catalana, pròpia de les Illes Balears, i la nostra cultura i tradicions són uns elements identificadors de la nostra societat i, en conseqüència, són elements vertebradors de la nostra identitat».

4. Per aquest motiu, l'Estatut conté un mandat destinat als poders públics perquè la protegeixin i promocionin, i creïn les condicions perquè es garanteixi el dret dels ciutadans de fer-ne ús en condicions de normalitat.

5. El preacord signat entre PP i VOX dinamita el consens estatutari i constitueix una declaració de guerra contra les nostres senyes d'identitat i, per extensió, contra els ciutadans de les Illes Balears que estimam la nostra llengua, la nostra cultura i el nostre país.

6. És un error gravíssim cedir la presidència del Parlament, la nostra assemblea legislativa, el temple de la paraula, al representant d’un partit que ni creu en la democràcia, ni en el sistema parlamentari, ni en els drets fonamentals i les llibertats públiques dels ciutadans.

7. Aquest preacord suposa un trencament del consens i augura una època convulsa, de crispació, de confrontació social i de protestes i mobilitzacions als carrers.

8. Les polítiques públiques no es poden pactar amb un partit no democràtic, negacionista de la violència contra la dona i el canvi climàtic, xenòfob, homòfob, i contrari a la llengua, la cultura i el país. De fet, suposa una declaració de guerra contra qualsevol demòcrata.

9. Necessitam que el PP de les Balears recuperi el sentit comú. Apel·lam a la seva responsabilitat i li demanam que trenqui aquest nefast preacord i no pacti la investidura de la futura presidenta Prohens amb l’extrema dreta antidemocràtica i antiestatutària.

0. Necessitam que la resta de partits democràtics posin els interessos del país per damunt de càlculs partidistes. Apel·lam a la responsabilitat del PSIB, MÉS per Mallorca, Més per Menorca i Podem i els demanam que 8 diputats s’hi abstenguin (o 4 hi votin a favor).

11. L'OCB fa extensiva aquesta crida a tota la societat civil de les Illes Balears, organitzacions, sindicats, associacions de tot tipus i persones individuals, perquè s’afegeixen a aquest clam a favor de la democràcia: demanam 8 abstencions al servei del país i de la seva gent.

12. Vivim una situació d'emergència democràtica: confiam que tots els partits polítics democràtics d'aquesta terra sabran estar-ne a l’altura. Ens hi jugam molt, ens ho jugam tot.