moviment veïnal

El veïnal rebutja tot tipus de accions que suposen la destrucció dels horts i espais verds de Ribera-Salines de Cornellà de Llobregat

L’Associació Ribera-Salines, moviment veïnal que va néixer a mitjan 2021 per fer front a l’especulació urbanística de Cornellà, ha convocat a tots els veïns i veïnes, així com a entitats, a participar el dimarts 27 de juny a l’aturada del desallotjament de l’hort comunitari La Bardissa, a la zona de Ribera-Salines, l’últim espai verd i natural del municipi de Cornellà. Les obres estan previstes que comencin a les 8 del matí, un cop l’associació se n’ha assabentat per casualitat al trobar-se operaris iniciant els treballs el mateix dilluns 26 de juny, ni un més després de celebrades les eleccions municipals. A les 10 hores del matí encara no havia fet acte de presència cap operari.

Segons les converses mantingudes amb l’empresa propietària i fonts de l’Ajuntament, es tractaria de feines de neteja. Encara no sabem si el requeriment d’aquesta neteja ve de l’Ajuntament o de la empresa propietària (Ruverti SL, amb seu a Esplugues de Llobregat), un cop que tots dos es passen la responsabilitat un a l’altre. El que sí sabem és que l’objectiu és cobrir tota la parcel·la de grava per tal de que no hi creixi més vegetació en un futur.

L’Associació porta dos anys treballant per a la conscienciació i mobilització ciutadana per protegir l’últim espai verd i natural de Cornellà. La Bardissa, com a espai comunitari a Ribera-Salines, ha acollit durant aquests dos anys diverses activitats amb centres educatius i esplais, ha estat espai per al desenvolupament d’activitats culturals, i ha rebut moltes visites on s’ha explicat l’actual situació de la zona, afectada por l’ARE del 2009. Actualment, funciona com a hort col·lectiu, obert a tothom, i amb la participació de voluntaris i voluntàries que tenen cura del espai, per tal de donar continuitat als usos socials que s’estan donant a la ciutadania, envers la manca d’espais verds i agraris al municipi.