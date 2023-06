En defensa del territori

El GOB celebra el seu 50è aniversari a Palma "la festa ecologista de l'any!"

El GOB Mallorca ha tengut un paper cabdal en la conservació i defensa del nostre territori i medi ambient durant el darrer mig segle. Des de la seva creació el 1973 per un grup de joves amants dels aucells, no ha deixat de treballar al costat d'entitats i col·lectius, de la societat civil, de voluntaris, de socis i simpatitzants, per una Mallorca més justa i sostenible per a totes les persones que hi vivim. Aquest any toca mirar enrere i celebrar les victòries, però sobretot encarar els nous reptes i pensar entre tots com dirigir-nos cap al futur que volem.



Per celebrar aquesta fita ecologista han preparat un acte que arrencarà el proper dimarts 11 de juliol a les 20h al Teatre Principal de Palma. La banda sonora d'aquesta festa correrà a càrrec del Cor de Dones de UIB, Aina Tramullas, Biel Majoral i Xanguito, en un acte conduit per l'actor Toni Gomila.

El Cor de Dones de UIB, amb el seu treball vocal i la divulgació de nous repertoris a veus blanques com a principals objectius, ens acompanyarà per amenitzar aquesta vetllada.

També podrem escoltar a Aina Tramullas, jove cantautora natural de Puigpunyent, que es va presentar en societat l'any passat amb Per poder-te cantar, un EP format per 4 cançons i una peça vocal introductòria elaborada amb les línies melòdiques que apareixen al disc.

Tampoc es perdrà aquesta festa Biel Majoral, cantant que ha recuperat música i lletres tradicionals mallorquines, a més d'escriure composicions pròpies.

En darrer lloc, Xanguito ens deleitarà amb la seva música, que fusiona diversos estils, des del folk fins al rap, passant per la rumba i l'electrònica.

També farem un repàs pel recorregut de les grans lluites ecologistes de la nostra terra, però volem fer-ho amb vosaltres. Per això us demanam que ens feu arribar fotografies antigues o recents de manifestacions, actes o accions a les quals hàgiu participat o tingueu. Podeu enviar-les a info@gobmallorca.com abans del dia 29 de juny.



L'entrada és gratuïta, però cal reserva prèvia. Podeu treure la vostra ja a través de la plana web del Teatre Principal.