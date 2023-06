Agents Forestals

Demanen al govern el reconeixent de les Agrupacions de Defensa Forestal

Les Agrupacions de Defensa Forestal (ADF) han manifestat en comunicat que porten molts anys d’incompliments: abans, per part del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, i ara, per part del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural i del Departament d’Interior.

Per a les agrupacions són molts anys: Sense disposar encara d’un marc normatiu propi, que reclamem des del 1986; Sense un reconeixement clar de les funcions de les ADF i Amb dificultats constants en el nostre dia a dia, per part d’aquest departament.

I ara, es troben a les portes d’una campanya d’incendis forestals complicada i han tingut coneixement que el Govern pretén impulsar una modificació del Pla especial d’incendis forestals (INFOCAT) que s’ha dut a terme de manera poc transparent i en la qual no es reconeix la feina de les ADF.

Davant d’aquest menyspreu que pateixen les ADF durant tots aquests anys, havent-se reunit diversos representants de tot el territori, amb una representació de 77% de les ADF associades al SFADF, han acordat, amb el 92% dels vots a favor que:

Demanrn al Govern que aturi l’actual modificació del Pla INFOCAT, ja que, "És innecessària, ja que no hi ha cap motiu que justifiqui els canvis que es proposen i que afecten directament a les ADF. Aquests canvis limiten molt les funcions en la primera intervenció i deixen de banda a més de 4000 voluntaris actius que han realitzat el 32% de les primeres intervencions. Recordem que

durant l’última campanya es van dedicar de forma altruista a la prevenció, vigilància, primera intervenció i suport a l’extinció (amb un total de 295.409 hores treballades).

Consideren que és un pla que no té consens. El document no disposa l’acceptació necessària que es mereix una modificació d’aquest abast, en un pla especial de protecció civil. Un pla que els arriba tard, se'ls ha deixat de banda; el qualifiquen de temerari i el hi desconcerta.

A tot això demanen, que els hi respecti les funcions de suport en l’extinció de les ADF dins del grup d’intervenció, tal com estava, d’acord amb la instrucció 1/2012 i els diferents protocols de col·laboració existents, garantint la seguretat, la coordinació i el treball conjunt, però sense excloure les ADF tal i com es pretén. Demanen també, el reconeixement de les ADF.

Sol·liciten iniciar els tràmits per canviar d’adscripció de les ADF al Cos d’Agents Rurals. Davant d'una campanya d'incendis forestals complexa com l'actual, és imprescindible comptar amb la implicació activa del territori. Les ADF no poden ser menyspreades, ja que representen una primera línia d'intervenció i suport a l'extinció, com s'ha demostrat en nombroses ocasions on la seva col·laboració ha estat decisiva. Apel·lem a la responsabilitat del Govern i instem al diàleg, especialment en aquest context delicat.