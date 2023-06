Campaments d’estiu a Guadarrama

Per Carme Vinyoles. Publicat al diari El Punt Avui el 27 de juny de 2023

“Un partit hongarès que promou l’odi contra els gitanos adoctrinarà ultres espanyols a Guadarrama.” La notícia publicada per El Diario no és cap futilesa perquè els organitzadors d’aquesta universitat d’estiu, Hacer Nación, formació xenòfoba i neofeixista, han convidat Pàtria Nostra (Mi Hazánk), partit hongarès ultradretà que creix demonitzant la immigració i els enemics exteriors, i junts treballen per obrir una agenda de contactes d’àmbit europeu. Per començar, a la Sierra de Madrid funcionen uns campaments militars on veterans de les forces armades i la Guàrdia Civil instrueixen nens i joves d’entre 7 i 21 anys en la disciplina castrense. L’esperit militar, la tradició i els valors eterns és el lema amb què aquests joves, vestits amb uniforme de camuflatge –s’anomenen cadets, desfilen, es quadren i estan embolcallats amb la rojigualda–, aprenen què és la jerarquia, l’ordre i l’ús de les armes (són d’airsoft i disparen bales de plàstic). En altres campaments com el que ha muntat Hacer Nación se’ls ensenya a obeir, però sobretot a odiar. Si en temps reculats de la història els objectius van ser els heretges, els jueus, els negres, els homosexuals i, més recentment, el ressentiment contra les dones ha disparat els comportaments masclistes, ara als immigrants, que són definits com un perill, se’ls vol fer jugar el paper de presa. Si més no, és el que creu Fizster Zsuzsanna, la monitora hongaresa que impartirà el curs. És l’autora de la frase. “Només una carretera d’Hongria pot estar oberta als immigrants: la de tornada a l’Àfrica!” i l’acompanyaran neofeixistes i ultraracistes de França i de l’Estat espanyol. Ho han definit com una formació en valors, els d’un determinat patriotisme que és l’ou del que neixen les guerres.