Baix Llobregat i l'Hospitalet

Avís als nous alcaldes i alcaldesses que tenen l’última oportunitat per aturar el creixement urbanístic i especulatiu

SOS Baix Llobregat i l’Hospitalet ha enviat un missatge als 30 alcaldes i alcaldesses del Baix Llobregat i a l’alcaldessa de l’Hospitalet, elegits o reelegits el passat 17 de juny, avisant que es troben “davant una última oportunitat per evitar els pitjors efectes de la crisi climàtica”.

En el missatge, recorda a les alcaldesses i els alcaldes que caldrà adoptar aquestes decisions “aviat, a nivell global i a nivell local simultàniament, com han explicat les Nacions Unides” i que “al Baix Llobregat i a l’Hospitalet farà falta un esforç encara més gran, perquè la densitat de població i els índexs de contaminació i degradació ambiental del nostre entorn arriben a uns nivells molt pitjors que la mitjana.”

Entre les decisions que cal adoptar, SOS Baix Llobregat i l’Hospitalet demana revisar de cap a peus el projecte de Pla Director Urbanístic Metropolità (PDUM) i fer una reorientació total de l’urbanisme, que deixi enrere definitivament el Pla General Metropolità (PGM) de 1976, encara vigent, expansiu, que ja no s’ajusta a les necessitats actuals de la societat i del territori.

El PDUM afecta els 23 municipis baixllobregatins que pertanyen a l’Àrea Metropolitana de Barcelona, però els plans urbanístics expansius impulsats per l’especulació amenacen tota la comarca i, per això, SOS Baix Llobregat i l’Hospitalet demana als màxims responsables dels ajuntaments que, amb les decisions que prenguin, aturin la contribució negativa de l’urbanisme a la crisi ambiental, transformin el sector de l’habitatge en un servei públic, qualifiquin com a no urbanitzables els espais de creixement urbà encara lliures, impulsin l’agricultura –i, sobretot, el Parc Agrari del Baix Llobregat–, reverteixin els impactes negatius de l’economia sobre l’entorn natural i facin una aposta ferma per la redistribució de la riquesa i la justícia social, com a eixos vertebradors de les polítiques públiques.

Abans, però, cal que els ajuntaments obrin un debat ampli per decidir socialment el model urbanístic i territorial, que prioritzi la qualitat de vida i la conservació de la natura i el paisatge. Finalment, SOS Baix Llobregat i l’Hospitalet recorda als batlles i batllesses que els motius de preocupació són cada vegada més grans i que, per tant, “l’exigència que els ajuntaments estiguin a l’altura de les circumstàncies també serà cada vegada més gran”.