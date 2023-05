Som Poble - CUP Celrà presenta un manifest de suport a la candidatura de més de cent veïns i veïnes del municipi

Un grup de veïns i veïnes del municipi de Celrà han elaborat un manifest de suport a la candidatura Som Poble - CUP, per fer públic el recolzament a les polítiques municipals que s'estan duent a terme al poble de Celrà en els darrers anys i millorar-les tant com es pugui. Son persones diverses, amb exregidors de diferents partits (Entesa o ERC), que participen en diferents entitats, associacions p espais cívics, polítics, culturals, socials, educatius i esportius, però que comparteixen uns anhels comuns de llibertat, dignitat i justícia social.

Fan quest manifest amb la convicció de la necessitat de sumar com més gent millor en aquest projecte municipal. Son Poble neix amb la voluntat de sumar sensibilitats diferents, una eina capaç d'aglutinar encara més veïns i veïnes per continuar construint un Celrà millor per a tothom.

L'objectiu d'aquest manifest és donar un nou impuls al govern municipal de la CUP a l'Ajuntament de Celrà, sumant-hi aquesta agrupació de veïns i veïnes: Som Poble. Donem la cara per Som Poble - CUP i adquirim un compromís amb Celrà: per defensar un municipi pensat i centrat en les persones, perquè es garanteixi la igualtat de drets i oportunitats, per un poble més sostenible, per la defensa d'uns bons serveis públics, per continuar amb un model de poble participatiu, per continuar treballant per garantir treballs estables i dignes, per defensar la llengua, la cultura i el país.

Les més de 100 persones sotasignants per donar suport i ampliar la unitat popular al nostre municipi i fer una crida a tots els celranencs i celranenques a sumar-se en aquest projecte: sompoblecelra.cat





Manifest de suport



Som un grup de veïns i veïnes de Celrà que pensem que s’ha de fer costat a les polítiques municipals que s’estan duent a terme al poble els últims anys i millorar-les tant com es pugui. Per això impulsem un manifest de suport al projecte que representa Som Poble – CUP de Celrà.

Ho fem amb la convicció de la necessitat de sumar com més gent millor en aquest projecte municipal i nacional, i creiem que ara és el moment adient per fer-ho, atès que el 28 de maig vinent hi ha convocades eleccions municipals i les urnes han de revalidar o no la tasca realitzada.

Som Poble neix amb la voluntat de sumar sensibilitats diferents, una eina capaç d’aglutinar encara més veïns i veïnes per continuar construint un Celrà millor per a tothom.

L’objectiu d’aquest manifest és donar un nou impuls al govern municipal de la CUP a l’Ajuntament de Celrà, sumant-hi l’agrupació de veïns i veïnes: Som Poble.

L’acció de govern, encara que sigui amb les limitacions dels municipis, i més si són petits, és una eina molt valuosa per a la transformació social, complementària a la feina que es fa des del teixit associatiu i des del carrer. En aquest sentit cal aprofundir en les polítiques en defensa dels interessos públics i la justícia social i econòmica, amb una clara aposta a favor de la participació.

Som persones diverses, que participem en diferents entitats, associacions o espais cívics, polítics, culturals, socials, educatius i esportius, però que compartim uns anhels comuns de llibertat, dignitat i justícia social.

I creiem convenient impulsar aquest manifest municipalista, tan ampli i plural com sigui possible, nascut des de baix, des del poble mateix, i compartir-lo públicament per tal que s’hi puguin sumar el màxim nombre d’agents socials i polítics i de persones compromeses amb el poble.

COMPROMÍS per defensar un municipi pensat i centrat en les persones, que doni respostes a les necessitats de les famílies, de la gent jove i de la gent gran, de les persones nouvingudes, de les que tenen diversitat funcional i de tots els col·lectius que requereixen una atenció preferent. Per això volem un poble que continuï ajudant les persones en situació de precarietat i exclusió social, i que vetlli especialment pel dret a l’habitatge.

COMPROMÍS perquè es garanteixi la igualtat de drets i oportunitats de tothom, amb una política integral i transversal de gènere que treballi activament per eradicar qualsevol mena de discriminació entre sexes i envers el col·lectiu LGTBI.

COMPROMÍS per un poble integrat al territori, més sostenible i amb una major biodiversitat, que protegeixi el seu patrimoni arquitectònic i natural; un poble amb recursos naturals públics; un poble amb un urbanisme amable i amb una bona comunicació interna i externa, que impulsi els mitjans alternatius, com ara la bicicleta, els vehicles elèctrics i el tren, per contribuir a frenar el canvi climàtic.

COMPROMÍS per l’escola pública i per l’educació en totes les etapes de la vida. Volem un poble on la cultura formi part del nostre dia a dia, tant en l’àmbit de la creació com des del punt de vista de l’espectador. Volem un Celrà que faciliti la pràctica de l’esport de base.

COMPROMÍS per la participació ciutadana com a eina d’apoderament de tots els veïns i veïnes en els afers públics. Volem que s’implantin totes les mesures que ho facin possible.

COMPROMÍS per una ocupació estable i digna i per uns serveis públics gestionats de forma eficaç i transparent. I en la mesura que sigui possible, per la municipalització de serveis essencials per a la comunitat. Volem un Celrà amb un comerç local viu i arrelat; un poble que fomenti la economia social i solidària i, en concret, el cooperativisme, i que aposti per la banca ètica; un Celrà que treballi en projectes d’agermanament, cooperació i solidaritat.

COMPROMÍS amb la democràcia, la llibertat i el dret a decidir. Som partidaris de l’exercici dels drets fonamentals de reunió, expressió i manifestació, i estem per la llibertat ideològica: no podem entendre que hi hagi persones empresonades o exiliades per raons polítiques. Defensem el dret a constituir-nos en república. Defensem el català com a lengua d’ús social.

Les persones que signem aquest manifest ens comprometem, sota aquests principis, a fer públic aquest manifest que dóna suport i amplia la unitat popular al nostre municipi, i a difondre’l entre la ciutadania. Fem una crida a totes les persones empadronades al municipi a sumar-se en aquest projecte!