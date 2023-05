Municipals 23

Som Poble - CUP Celrà presenta un manifest de suport a la candidatura de més de cent veïns i veïnes del municipi

Un grup de veïns i veïnes del municipi de Celrà han elaborat un manifest de suport a la candidatura Som Poble - CUP, per fer públic el recolzament a les polítiques municipals que s'estan duent a terme al poble de Celrà en els darrers anys i millorar-les tant com es pugui. Som persones diverses, amb exregidors de diferents partits (Entesa o ERC), que participem en diferents entitats, associacions p espais cívics, polítics, culturals, socials, educatius i esportius, però que compartim uns anhels comuns de llibertat, dignitat i justícia social.

Fem aquest manifest amb la convicció de la necessitat de sumar com més gent millor en aquest projecte municipal. Som Poble neix amb la voluntat de sumar sensibilitats diferents, una eina capaç d'aglutinar encara més veïns i veïnes per continuar construint un Celrà millor per a tothom.

L'objectiu d'aquest manifest és donar un nou impuls al govern municipal de la CUP a l'Ajuntament de Celrà, sumant-hi aquesta agrupació de veïns i veïnes: Som Poble. Donem la cara per Som Poble - CUP i adquirim un compromís amb Celrà: per defensar un municipi pensat i centrat en les persones, perquè es garanteixi la igualtat de drets i oportunitats, per un poble més sostenible, per la defensa d'uns bons serveis públics, per continuar amb un model de poble participatiu, per continuar treballant per garantir treballs estables i dignes, per defensar la llengua, la cultura i el país.