Alliberament nacional

Pacte a Arenys de Munt per la Independència

A proposta de l’Assemblea, ahir 9 de maig, ERC i CUP van signar el document Pacte Arenys de Munt per la independència, expressant així el ferm compromís de —sigui quin sigui el resultat a les eleccions municipals—, participar o donar suport a la formació d’un govern municipal netament independentista i a no pactar amb qui va donar suport a l’aplicació de l’article 155 o que actualment aprova la repressió a l’independentisme.

El document també recull altres compromisos expressats públicament en el debat de candidats ―organitzat per l’Assemblea, el passat 27 d’abril―, com ara l’impuls del català a tots els àmbits del municipi; defensar la immersió lingüística als centres educatius del poble; mantenir l’adhesió a l’AMI; impulsar la sobirania en tots els diversos àmbits; i donar suport a les entitats civils independentistes (Podeu llegir el document aquí).

L’Assemblea d’Arenys de Munt, per altra banda, ha lamentat que el pacte no hagi estat subscrit per totes les candidatures independentistes del poble, però respecta el posicionament de cadascú.

"Anem a votar"

Des de l’Assemblea s'ha fet una crida "a anar a votar." I han expressat, amb la premissa que "Només tenim dues eines per assolir la independència: la mobilització i el vot", la consigna de "Voteu un o altre partit indepe; o voteu nul, amb la papereta de l’1 d’octubre, si no us fan el pes. Però votem. No ens quedem a casa. Que el desencís no engreixi l’abstenció. L’estat Espanyol ens vol desmobilitzats i decebuts."