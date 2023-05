Montserrat Vinyets (CUP) és nomenada presidenta de la comissió d’investigació sobre l’acumulació d’immobles dels “fons voltors”

Montserrat Vinyets, diputada per la CUP de Comarques Gironines és nomenada presidenta de la mesa de la comissió d’investigació sobre l’acumulació d’immobles per determinades entitats (fons voltors). La iniciativa aprovada el passat mes de març i promoguda per la CUP, En Comú Podem i ERC amb el posterior recolzament de Junts i el PSC, veu la llum per iniciar el procés d’investigació sobre les operacions especulatives d’immobles, des d’aquelles on l’administració hi té una implicació (com el rescat bancari o les polítiques de privatització d’habitatge protegit) fins les que tenen a veure amb els gran capital estranger que sovint obvia la normativa.

Un cop constituida, el pròxim pas és elaborar un pla de treball consensuat amb tots els grups per dur a terme una radiografia de l’activitat immobiliària privada, saber quins ajuts s’han donat a les promotores privades per fer habitatge (i preus, costos i beneficis que se’n deriven) i es preveu la revisió de les caducitats de l’habitatge de protecció oficial per evitar que es perdin pisos assequibles. L’objectiu principal és poder tenir dades de l’evolució en les darreres dècades del parc públic d’habitatge i dels immobles que acumulen els grans actors (fons voltors) que operen a Catalunya, creant així un registre de grans tenidors.