Crisi Climàtica

Lliuraran 50 propostes al govern contra sequera

La trobada social contra la sequera, celebrada aquest dissabte a Girona, ha elaborat un document amb una cinquantena de propostes que es farà arribar al Govern.

El Pla ha estat consensuat durant la cimera per una trentena de persones dels moviments socials ambientals del territori. Les entitats reclamen que s'apliquin mesures amb urgència i expliquen que s'han "autoconvocat" perquè "el Govern no ho ha fet i la cimera política ha estat un fracàs". La trobada, que s'ha celebrat a l'Ateneu Eugenienc i concentrat el gruix de l'activitat al matí, ha servit per elaborar un esborrany que inclou una cinquantena de propostes.