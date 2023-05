Contra el creixement

La plataforma veïnal de Cornellà convoca una manifestació contra l’ARE Ribera-Salines el 6 de maig

Ho fa juntament amb SOS Llobregat i L’H i altres entitats afectades per l’urbanisme desmesurat a la comarca

La Plataforma Ribera-Salines, moviment veïnal que va néixer a mitjans 2021 per fer front a l’especulació urbanística de Cornellà, ha convocat una manifestació contra el pla urbanístic de l’ARE (Àrea Residencial Estratègica) que preveu la construcció d’un nou barri de prop de 2.500 pisos, una estació de ferrocarrils i diverses infraestructures a l'últim espai natural i agrícola de la ciutat. La manifestació tindrà lloc el pròxim dissabte 6 de maig, iniciant la marxa a les 11 hores a la Plaça de Sant Ildefons, per a continuar el recorregut per Plaça Catalunya, Rambla Anselm Clavé i acabar al camí del Rugbi sota el pont-passarel·la al riu Llobregat.

Aquesta manifestació a Cornellà forma part d’una gran concentració en clau comarcal convocada per SOS Baix Llobregat abans de les eleccions municipals de 2023 i en contra de les polítiques del totxo i un decebedor PDUM metropolità proposat per l’AMB. Nombroses mobilitzacions simultànies que compartiran data, lluita i punt de trobada a Cornellà el 6 de maig. Està prevista la confluència de cinc columnes amb vuit plataformes procedents de Castelldefels, Gavà, L’Hospitalet, Colònia Güell i Sant Boi, entre d’altres. Al final del recorregut a l’alçada del port del riu Llobregat tindrà lloc el moment de crida final amb els discursos prevists: estarà present la plataforma 6 Eixos de Ciment, que explicarà el seu èxit aturant el pla urbanístic a la zona protegida de Castelldefels.