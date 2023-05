Sequera

La plataforma StopJJOO participa a la cimera social per la sequera per abordar els reptes del model productiu del país

Moviments socials, institucions de recerca i comunitats de regants insten al govern a una limitació del creixement turístic i urbanístic.

Davant del fracàs de la Cimera del Govern que es va centrar únicament en les sancions, els moviments socials del país, operadors, institucions de recerca i comunitats de regants han consensuat una bateria de propostes per abordar la sequera de forma estructural a curt, mitjà illarg termini i enfortir i millorar el Pla de Sequera de la Generalitat, entre les quals han destacat la petició d’una major transparència en la gestió de la sequera i l'accés a les dades per part de la ciutadania.

La Cimera considera que cal reforçar la producció agrícola local i la ramaderia extensiva com a eina clau per a garantir la sobirania alimentària del país i escoltar les necessitats del sector. Alhora qüestionen l’actual situació de creixement basat en l’agroindústria basada en l’exportació de fruita de regadiu i de macrogranjes de porcí. Exigeixen esforços per reconvertir el sector i preservar les reserves d’aigua i els ecosistemes aquàtics, que són font de vida.

Així mateix, damnen que els municipis de més de 5.000 habitants comptin amb un Pla d’Emergència Municipal per Sequera obligatori. Exigeixen que les subvencions vagin als ajuntaments i no a operadors privats. A més, consideren que s’han d’apostar fermament per la remunicipalització de l’aigua. Els convocants s’oposen als talls domèstics d’aigua i als talls en fonts públiques i denuncien un possible encariment de l’accés bàsic a l’aigua davant la previsió de sequera.

Un dels temes principals de la Cimera Social per la Sequera ha estat com contenir la demanda creixent d’aigua, on tots els participants hem coincidit que la sequera no només és causada per la manca de pluges sinó principalment per una mala gestió històrica de l'aigua, que ha ofertat aigua a tots els sectors i ha contribuït a l’increment del consum global sense tenir present la quantitat d’aigua disponible. Els convocants demana una reunió amb el president de la Generalitat per compartir les propostes que s’han consensuat a la Cimera Social per la Sequera i exigeixen que es posin en marxa de manera immediata.