La Favb suspèn el debat d'alcaldables

Com sempre ha fet des de les primeres eleccions democràtiques després de la dictadura franquista, la Favb havia organitzat un debat amb els candidats a l’alcaldia de Barcelona. Estava previst que se celebrés el dimarts 16 de maig, i havia estat anunciat amb molta antelació a les formacions polítiques implicades.

Per raons d’espai i per seguir amb el format tradicional, el debat estava limitat als grups amb representació al consistori actual, tot i que van oferir als grups exclosos que ens ho van demanar l’oportunitat de fer arribar les seves opinions per escrit a les nostres entitats federades.

El debat de la Favb ha estat històricament l’únic debat general organitzat per una entitat social de base. La seva finalitat és conèixer de primera mà les opinions dels diferents grups sobre les preocupacions del teixit veïnal de la nostra ciutat.

Per això van demanar a les associacions veïnals que ens enviessin preguntes que ajudessin a preparar-lo, i hem rebut propostes de 25 entitats federades, amb un ampli ventall de qüestions que mostren l’interès de les associacions per saber què se’ns proposa per al futur dels barris.

Feta la invitació al debat, la resposta dels candidats va ser diversa. Uns es van comprometre d’entrada; d’altres, ni van respondre. Finalment, algun dels candidats va anunciar que delegava en una altra persona de la candidatura, cosa que va acabar provocant un efecte de fitxes de dòmino que deixava el debat pràcticament sense caps de llista.

No tothom s’ha comportat igual ni ha fet gala de la mateixa irresponsabilitat. No donem noms perquè no volem que se’ns titlli de fer propaganda a favor d’alguna candidatura, però prenem nota del comportament de cadascú.

El fet que un debat que ha tingut lloc a totes les eleccions des del 1979 no es pugui fer per deserció dels candidats a l’alcaldia ens sembla greu i inacceptable, per diverses raons.

Trenca una tradició de trobada amb les organitzacions veïnals que recullen la representació de la gent activa als barris -aquella de la qual gairebé tots els polítics no tenen vergonya a dir que són “imprescindibles”-.

Indica un menyspreu cap al món associatiu que contrasta amb la facilitat de molts candidats per acudir a qualsevol convocatòria d’algun lobby econòmic. És una mostra del poc que es creuen la participació de la gent corrent.

I és el resultat d’un model de campanya electoral dissenyat per tècnics de màrqueting electoral que, de fet, exclou allò que hauria de ser essencial en unes eleccions: discutir seriosament de projectes amb els electors i electores.

És, també, un indici preocupant de com pot ser la participació en el pròxim mandat si aquells que ara no s’han dignat a participar en un debat acotat arriben a l’alcaldia.

Ho han entès. Ens menystenen i no volen discutir els temes cara a cara. Per això hem considerat que un debat sense alcaldables no tenia sentit. Seguirem fent el que sempre hem fet, treballar als barris, desenvolupar projectes, cercar aliances amb la molta gent que treballa a Barcelona per la justícia social i la convivència, i que està preocupada per la situació social i ecològica que afronta la ciutat. Encara que ho vulguin, no ens podran ignorar.