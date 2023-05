Moviment veïnal

La FAVB presenta l'esborrany del Pla Estratègic Urbà de la Barcelona Nord

La Federació d'Associacions Veïnals de Barcelona (FAVB) presenta demà dimecres en roda de premsa l'esborrany del Pla Estratègic Urbà de la Barcelona Nord, que inclou propostes urbanístiques per a aquest territori de gran vulnerabilitat social. Elaborat els últims mesos per la Comissió d'Urbanisme de la Favb, l'estudi aborda problemàtiques detectades en la zona que comprèn l'eix de Sant Andreu-la Sagrera, el Bon Pastor, Baró de Viver, la Trinitat Vella, la Trinitat Nova, Vallbona, Torre Baró, Ciutat Meridiana i Can Sant Joan (Montcada i Reixac).

Dijous passat, la Favb ja es va reunir amb responsables dels partits polítics amb representació municipal per presentar-los el primer esborrany del Pla Estratègic i poder intercanviar opinions i intencions de cara a les polítiques que s'implementaran en el pròxim mandat.

Què és el Pla Director de la Barcelona Nord?

El Pla Estratègic Urbà de la Barcelona Nord va néixer el 2021 de la necessitat de fer front a la vulnerabilitat social d'alguns dels barris de rendes més baixes de la ciutat. L'objectiu és posar en comú les necessitats i problemàtiques detectades en cada territori per poder pensar globalment, des del punt de vista urbà, el conjunt dels barris del Nord de Barcelona al voltant de l’eix Besòs (Barcelona, Montcada i Reixac, Sant Adrià de Besòs i Santa Coloma de Gramenet).

Dimecres es presentaran les quatre reflexions principals de l'estudi, que volen marcar el rumb d'un Pla Estratègic Urbà de la Barcelona Nord:

1. Dotar de continuïtat el Parc Lineal de la Sagrera fins a Can Zam, considerant els equipaments en connexió amb els espais verds com a elements estructurants del territori, espais de permeabilitat al llarg del perímetre del parc i futurs pols de centralitat als barris.

2. Recosir els barris a les dues bandes del Parc Lineal amb connexions transversals més enllà del riu Besòs, per connectar els barris de les dues lleres del futur parc -avui trencat per diferents infraestructures viàries i ferroviàries- i perllongar l’eix verd de Sant Andreu-la Sagrera més enllà del Nus de Trinitat, fins a Montcada i Santa Coloma, amb més ponts sobre el Besòs.

3. Connectar els barris de muntanya de Collserola-Besòs amb Vallbona i les noves avingudes metropolitanes del PDUM. El Pla proposa solucions per connectar els barris de muntanya del nord del Besòs (Torre Baró, Ciutat Meridiana i Can Cuiàs), tant entre ells com amb els barris que els envolten (Vallbona, la Trinitat, Roquetes o Montcada), dels quals estan avui prou aïllats.

4. Integrar el teixit productiu als barris històrics, potenciant àrees de permeabilitat entre el Besòs i el Parc Lineal. Els barris històrics del Bon Pastor i Baró de Viver, avui encapsulats entre àrees industrials, requereixen solucions per recuperar una triple connexió amb el territori del voltant: entre si; amb el futur Parc Lineal i el barri de Sant Andreu; i amb el Besòs i Santa Coloma. El Pla proposa estratègies per enfortir aquestes connexions i reflexionar sobre la necessitat de mantenir el sostre productiu existent.