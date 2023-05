Municipals 23

La CUP Tortosa pretén amb el su programa fer una esmena a la Totalitat a 16 anys de governs convergents

Esta tarda la CUP Tortosa ha presentat el lema de campanya i el programa electoral amb què concorren a les eleccions municipals del 28 de maig.

Segons Selene Alberich, número dos de la candidatura, amb el lema Lluitem per Tortosa. Posem-li color! la CUP agafa el compromís d'entrar a l'Ajuntament a "deixar-se la pell" i continuar fent el que asseguren que han fet sempre, "lluitar des de tots els àmbits possibles per a transformar i millorar la societat".

Segons la cupaire, la situació d'emergència social i climàtica actual "ens obliga a bastir una alternativa al model social i econòmic que ens imposen, i que la dreta convergent reprodueix també a la nostra ciutat.". Alberich ha volgut remarcar que els anticapitalistes van a l'Ajuntament a "capgirar-ho tot" i no a maquillar una institució que segons aquesta "deixa enrere la major part de la població".

Per la seva banda, Sergi Arnau, cap de llista i actual regidor de la CUP al consistori, ha assegurat que es presenten a les eleccions amb un programa que inclou centenars de propostes "elaborades a partir d'un procés de treball que s'ha portat a terme amb moltes persones i entitats de Tortosa que veuen en el projecte polític de la CUP una oportunitat de canvi i de transformació per a la nostra ciutat."

Arnau ha explicat que el seu programa es tracta d'una proposta política "molt ambiciosa" que pretén ser un full de ruta per als pròxims 12 anys. Una proposta política que segons Arnau "posa les persones al centre de l'activitat política i dona resposta als nous reptes que anirem afrontant com a ciutat en els pròxims anys".

El cupaire ha destacat diverses propostes com l'aposta per la gestió pública de serveis i remunicipalització d'aquells que han estat privatitzats, la creació de dues escoles bressol, la creació d'un parc de pisos de lloguer social, l'aposta per les energies renovables i la recuperació de sobirania energètica, així com polítiques amb matèria de feminisme i antiracisme "per combatre les desigualtats per raó de gènere, cultura o origen". Propostes que la candidatura anirà desvetllant durant tota la campanya.