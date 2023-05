Municipals 23

La CUP Tarragona presenta propostes en matèria de gestió forestal i reivindica l’execució del GreenBelt’26

La Candidatura d'Unitat Popular ha presentat aquest matí al parc eco-històric del Pont del Diable les seves polítiques en matèria de gestió forestal. A més, les anticapitalistes han reivindicat la feina feta davant la conselleria de Medi Ambient i exigit l'execució del GreenBelt'26 "ja que a Tarragona som uns experts en deixar perdre fons".

Vicent Collado, número tres per la CUP i militant d'Endavant, s'ha mostrat preocupat pel context de pèrdua de biodiversitat generalitzada als ecosistemes del territori i "Tarragona no és aliena a aquesta situació i una simple passejada per l'Anella Verda posa en evidència la manca de resiliència dels nostres ecosistemes". En aquest sentit, ha exposat la necessitat de treballar per un canvi de mentalitat profund "que posi els espais naturals per damunt dels interessos econòmics".

Collado ha proposat implementar una gestió forestal real "que contempli les finques de titularitat pública i també els terrenys en mans privades"; fomentar la silvicultura "amb l'objectiu clar d'augmentar la biodiversitat a l'Anella Verda i poder fomentar l'ocupació i l'ús de la biomassa com a aprofitament forestal dels nostres boscos" i concebre l'agricultura a l'Anella Verda com a eina de gestió, "treballant de forma decidida en la consolidació d'un paisatge basat en el mosaic agroforestal que trenqui la continuïtat forestal i actuï com a eina de prevenció i extinció d'incendis forestals". A més, també ha posat sobre la taula la necessitat d'expropiar el bosc de la Marquesa per tal que esdevingui "un espai 100% públic que puguem preservar".

Al seu torn, Eva Miguel, alcaldable per la CUP, ha reivindicat l'execució del projecte GreenBelt'26 engegat des de la Conselleria de Medi Ambient "gràcies a les reivindicacions de les entitats ecologistes". La cap de llista per la CUP ha insistit que cal desplegar les accions contemplades en el projecte "com són el desmantellament de la plataforma del Miracle, la renaturalització al Riuclar, Francolí i Gaià o les accions al propi parc eco-històric del Pont del Diable". Finalment, Miguel ha fet valdre el Consell Municipal de Medi Ambient "que s'ha de continuar omplint de contingut i ha de ser un espai de presa de decisions i que fiscalitzi el projecte del GreenBelt'26".