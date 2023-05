STOP al Feixisme

La CUP Reus fa una crida a evitar que l’extrema dreta i els discursos d’odi embrutin la campanya

La CUP de Reus demana força a les veïnes per evitar que l'extrema dreta entri a l'Ajuntament de la ciutat. "Fem una crida pública perquè ningú, ni partits ni mitjans, donin cobertura als missatges d'odi d'extrema dreta, de feixisme i racisme. Els hem d'ignorar durant la campanya", ha expressat Mònica Pàmies, número 1 de la llista i actual regidora. Per a les cupaires, partits com VOX interpel·len, divideixen i demanen el vot a la classe treballadora, però només fan polítiques per als rics. Els independentistes destaquen que ells volen fer "propostes d'habitatge, de seguretat i convivència, a garantir els drets més bàsics a les nostres veïnes i aturar l'avenç de l'extrema dreta", ha explicat Pàmies.

Per la seva part, Arnau Martí, número dos de la llista de la CUP, assegura que "confrontarem les seves polítiques de dretes, classistes, racistes, homòfobes, masclistes amb polítiques valentes, trencadores, inclusives, solidàries. En definitiva, els confrontarem de la millor manera que hi ha: amb polítiques d'esquerres ben fermes". Pel cupaire, "quan les esquerres governen s'adapten al sistema, busquen la centralitat; quan les dretes governen actuen sense miraments contra la majoria social i treballadora".

Mariona Quadrada, número 3 de la llista i qui va ser regidora per la CUP de Reus fins al 2019, ha recordat que la CUP de Reus ha treballat durant tots els anys al govern per donar importància a la memòria històrica, amb mocions com la de les plaques Stolpersteine, Reus Ciutat Anticapitalista o posar una placa per Cipriano Martos on s'indiqui que va ser assassinat per la Guàrdia Civil de Reus.

Segons Quadrada, "a Reus hi ha un racisme latent, a vegades invisible per a molta gent: problemes de les persones refugiades malgrat ser "ciutat acollidora", infinites denúncies per vulneració del dret al padró, la mesura dels dos anys de padró per accedir a programes socials... però també hi ha un Reus que lluita per les persones, independentment de les característiques de cadascú: Reus Refugi, UCFR, Sindicat d'Habitatge... i aquest és el Reus que pot aturar qualsevol expressió de racisme o feixisme".