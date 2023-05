Municipals 23

La CUP presenta el seu projecte per Tarragona

La CUP ha presentat aquesta tarda algunes de les propostes del seu projecte per Tarragona. En un acte a la plaça de les Cols la formació anticapitalista ha compartit quatre grans objectius estratègics que es marquen pel proper mandat: la seguretat de viure bé, l'accés a un habitatge digne, construir sobiranies i un nou POUM per créixer en qualitat de vida. En l'acte, dividit en dues parts, han intervingut Gemma Vendrell, Vicent Collado i Inés Solé, números 2, 3 i 5 de la llista a les eleccions municipals del proper 28 de maig i Eva Miguel, actual regidora de la CUP al consistori que encapçala la llista. Ha conduït l'acte en Joan Manel Burillo, número 4 a la llista cupaire.

La primera part de l'acte s'ha centrat en un repàs a aquests darrers quatre anys, posant èmfasi en els últims dos dins el govern municipal. En aquest sentit, Eva Miguel i Inés Solé, actuals regidores cupaires, han fet un resum de les accions dutes a terme pel dret a l'habitatge, en matèria de medi ambient, per desencallar equipaments i per generar nous espais de participació. Pel que fa a la segona part de l'acte, les cupaires han abordat els quatre grans objectius estratègics que es marquen pel proper mandat a través d'una conversa entre les tres persones que encapçalen la llista.

Sobre la seguretat de viure bé, Eva Miguel ha defensat que aquesta passa per garantir pa, sostre i treball" davant l'augment del cost de la vida. La portaveu de la CUP ha posat l'accent en la necessitat de limitat els preus dels lloguers o activar la Renda Bàsica Universal. Així mateix, Gemma Vendrell ha exposat aquest concepte des del dret al propi cos, expressió de gènere i sexualitat; el dret a l'oci, ja que "l'entorn on vivim ens determina certs aspectes de la nostra vida social i personal, i a Tarragona tenim molta feina per fer". La número 2 de la CUP reivindica la seguretat de viure bé "en una Tarragona amb carrers pacificats, voreres eixamplades, amb millores en l'enllumenat i refugis climàtics". Al seu torn, Vicent Collado ha incidit en la necessitat d'enfortir comunitats "reforçant els espais de decisió col·lectiva, com les assemblees de barri, espais on les persones podem discernir quines són realment les nostres necessitats reals com a comunitat diversa".

Pel que fa a l'habitatge, l'alcaldable per la CUP ha centrat la seva intervenció des d'un punt de vista social. Ha posat de manifest la crisi habitacional "brutal" que viu Tarragona, "on cada setmana famílies d'aquesta ciutat han d'enfrontar-se a ordres de desnonament". És per això que Miguel aposta per ampliar el parc públic d'habitatge "per no deixar ningú enrere" i ha remarcat la feina feta durant aquests dos anys al capdavant de la conselleria d'Habitatge. Per la seva banda, Gemma Vendrell, arquitecta de formació, ha desmuntat la tesi que el que cal és construir més habitatge. La cupaire s’ha centrat en la necessitat de canviar de perspectiva sota la màxima de "créixer en qualitat de vida" proposant "reomplir i completar els nostres barris, i garantir que no hi hagi més cases buides mentre la gent maldem per accedir a un habitatge en condicions i que no ens suposi l'esforç econòmic abusiu que actualment suposa". Collado, número 3 de la llista cupaire i militant d'Endavant, ha posat sobre la taula la proliferació de pisos turístics a la ciutat "que està convertint la Part Alta o el Serrallo en parcs temàtics per a turistes". La CUP proposa una moratòria de pisos turístics "que aturi la creació de noves llicències i l'aprovació d'un pla especial que en determini la regulació i limitació per barris i que quedi reflectit al nou POUM".

Les cupaires també han defensat la recuperació de sobiranies, "aquelles que el sistema capitalista ens ha pres i amb les que fa negoci". En aquest sentit, l'alcaldable de la CUP ha exposat la necessitat del control dels subministraments bàsics "intervenint en cadenes de producció locals, recuperant el control públic i democràtic de l'aigua i llum i internalitzant serveis" i així "bastir alternatives". A més, Collado ha defensat la preservació de les terres de cultiu que encara queden a l'Horta Gran "treballant per l'accés a la terra, com es fa en altres ciutats, amb eines com el banc de terres". Així mateix, la Gemma Vendrell ha defensat la diversificació de l'economia a través de l'Economia Social i Solidària, "amb oficines d'acompanyament a la creació i consolidació de cooperatives i gestió cooperativa i comunitària".

L'últim gran objectiu tractat ha estat el nou POUM "que definirà la Tarragona del futur". En aquest sentit, en Vicent Collado ha insistit en la protecció de l'Anella Verda – blava – groga acompanyada de mesures per desrigiditzar la costa, renaturalitzar rius i la gestió forestal. Per la seva banda, Vendrell ha defensat que cal actualitzar el PMUS "i dotar-lo de recursos econòmics per atendre les necessitats de la població tarragonina quant a mobilitat"; a més ha presentat mesures per disminuir les emissions i ha sigut molt crítica amb la ZBE i el seu traçat, posant en evidència "la contradicció que suposa implementar-la i afectar una gran part de la població mentre tenim una terminal de creuers que augmenta anualment l'arribada d'aquestes embarcacions que contaminen massivament". Finalment, Eva Miguel ha defensat la cultura com una eina de transformació social, "envaint l'espai públic de manera oberta i dinamitzadora, i dotant els equipaments amb els recursos que calen". Ha exposat la necessitat d'un projecte educatiu "amb cara i ulls" al voltant del patrimoni i la memòria històrica, així com una museïtzació digna "deixant de banda promeses electorals grandiloqüents; així com la defensa del català com a element de cohesió social fent Tarragona "una ciutat integradora i que faciliti a tothom a sentir-se part de la mateixa".